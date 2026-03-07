علمت "النهار" أن دورية للجيش اللبناني تعرضت عند الساعة 11:15 مساء الجمعة لإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة العريض الواقعة بين القصر وحوش السيد علي، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مع مصدر النيران.



وخلال الحادثة أُصيب عسكري في الجيش اللبناني في قدمه، فجرى نقله على وجه السرعة بواسطة مروحية تابعة للجيش اللبناني إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.



وأوضحت معلومات ان مروحية الجيش وصلت إلى مستشفى العاصي في الهرمل بعد عبورها فوق سلسلة الجبال الشرقية لنقل الجندي المصاب، ومع سماع صوت المروحية في المنطقة، تداولت بعض وسائل الإعلام معلومات عن احتمال تنفيذ إنزال للجيش الإسرائيلي، قبل أن يتبين أن الطوافة كانت في مهمة طبية لنقل العسكري الجريح.