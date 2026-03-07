ما حقيقة خبر "إنزال اسرئيلي في البقاع"؟!
-
07 March 2026
-
3 mins ago
-
-
source: النهار
-
علمت "النهار" أن دورية للجيش اللبناني تعرضت عند الساعة 11:15 مساء الجمعة لإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة العريض الواقعة بين القصر وحوش السيد علي، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مع مصدر النيران.
وخلال الحادثة أُصيب عسكري في الجيش اللبناني في قدمه، فجرى نقله على وجه السرعة بواسطة مروحية تابعة للجيش اللبناني إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وأوضحت معلومات ان مروحية الجيش وصلت إلى مستشفى العاصي في الهرمل بعد عبورها فوق سلسلة الجبال الشرقية لنقل الجندي المصاب، ومع سماع صوت المروحية في المنطقة، تداولت بعض وسائل الإعلام معلومات عن احتمال تنفيذ إنزال للجيش الإسرائيلي، قبل أن يتبين أن الطوافة كانت في مهمة طبية لنقل العسكري الجريح.
-
Just in
-
00 :38
مراسل الجزيرة: عبور صاروخ أجواء مدينة العقبة الأردنية باتجاه النقب ولم يتم اعتراضه
-
00 :30
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب "إسرائيل"
-
00 :27
وزارة الصحة: عائلات عالقة نتيجة الغارات المكثفة في منطقة النبي شيت والاهالي يناشدون تدخل الدفاع المدنيّ او الصليب الأحمر
-
00 :24
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي:
- تحركات كبيرة للصواريخ في غرب إيران، إضافة إلى تحركات أيضاً في جنوب لبنان
- "إسرائيل" اغتالت ما لا يقل عن 60 عنصراً من قوة الرضوان في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية
-
00 :18
تجدد الغارات على مرتفعات جنتا في البقاع
-
00 :15
تفاصيل عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي !تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
تفاصيل عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي !
-
فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع
-
الرئيس عون ناقش في اتصال هاتفي مع ماكرون تقييم نتائج الاتصالات الجارية لوقف التصعيد بعد اتساع الاعتداءات الاسرائيلية
-
الموت يفجع الإعلامية رابعة الزيّات
-
الشرع يوضح لسلام دوافع التعزيزات السورية على الحدود
-
بيان هام صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان
-
Bassil condemns the Israeli war, attacks on Gulf states, and the assassination of religious figures: We back the Cabinet’s approach and call for unity around the Army and its command
-
بالفيديو - اشتباكات عنيفة بين حزٮ الله وجيش العدو
-
بالفيديو - الجيش الإسرائيلي يستهدف موقع القوة الغانية التابعة لقوات اليونيفل في بلدة القوزح
-
استشهاد شقيق إعلامي لبناني وزوجته في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة الدوير
-
"يديعوت أحرونوت": هذا ما فعله الصاروخ الذي أطلقه حزب الله الخميس
-
حزب الله استهدف دشمة يتحصّن فيها جنود إسرائيليون في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ وضع كارثي للنزوح وأداء الدولة دون المستوى... التمديد في مراحله الأخيرة و"التيار" يقترح حصره بأشهر أربعة
-
الصحة: شهيد سوري وثلاثة جرحى في منطقة مار محايل الشياح
-
مؤسسة فريد البستاني بالتعاون مع هيئة دير القمر في التيار الوطني الحر قامتا بتسليم مساعدات للنازحين المتواجدين في البلدة
-
بيان لافت من ضباط متقاعدين دعماً للعماد هيكل!
-
أمام التحدي الوجودي للبنان... لنقف صفاً واحداً! أرليت بجاني
-
EXCLUSIVE
خاص - مساع فرنسية - مصرية ليلية لوقف التصعيد واقتراح لبري!
-
EXCLUSIVE
كواليس - حزب مسيحي يرفض ويدفع!
-
طرابلسي وصحناوي تفقدا غرفة عمليات لجنة الطوارئ في مبنى بلدية بيروت
-
-
Just in
-
00 :38
مراسل الجزيرة: عبور صاروخ أجواء مدينة العقبة الأردنية باتجاه النقب ولم يتم اعتراضه
-
00 :30
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب "إسرائيل"
-
00 :27
وزارة الصحة: عائلات عالقة نتيجة الغارات المكثفة في منطقة النبي شيت والاهالي يناشدون تدخل الدفاع المدنيّ او الصليب الأحمر
-
00 :24
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي:
- تحركات كبيرة للصواريخ في غرب إيران، إضافة إلى تحركات أيضاً في جنوب لبنان
- "إسرائيل" اغتالت ما لا يقل عن 60 عنصراً من قوة الرضوان في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية
-
00 :18
تجدد الغارات على مرتفعات جنتا في البقاع
-
00 :15
تفاصيل عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي !تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
تفاصيل عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي !
-
-
-
07 March 2026
-
فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع
-
-
-
06 March 2026
-
أذربيجان تدّعي إحباط هجمات إيرانية على أراضيها
-
-
-
06 March 2026
-
بالفيديو- الجيش الإيراني نشر مشاهد عن إطلاق صاروخ نحو حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"
-
-
-
06 March 2026
-
بالفيديو - مُسيّرة تضرب فندق "أرجان روتانا" في أربيل والذي يتواجد فيه جنود أميركيين
-
-
-
06 March 2026
-
الدفاع الإماراتية تعلن حصيلة الاعتداءات الايرانية على اراضيها
-
-
-
06 March 2026
-
الرئيس عون ناقش في اتصال هاتفي مع ماكرون تقييم نتائج الاتصالات الجارية لوقف التصعيد بعد اتساع الاعتداءات الاسرائيلية
-
-
-
06 March 2026
-
الموت يفجع الإعلامية رابعة الزيّات
-
-
-
06 March 2026
-
الشرع يوضح لسلام دوافع التعزيزات السورية على الحدود
-
-
-
06 March 2026
-
خامنئي رفض تسمية خليفته قبل استهدافه
-
-
-
06 March 2026