تفاصيل عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي !
-
07 March 2026
-
13 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أصدر حزب الله البيان التالي :
" ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 06/03/2026، 20 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:
1- الساعة 20:45 من مساء أمس الخميس 05/03/2026 استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة، بصليةٍ صاروخية.
2- الساعة 20:45 من مساء أمس الخميس 05/03/2026 استهداف ثكنة يوآف في الجولان السوري المُحتلّ، بصليةٍ صاروخية.
3- الساعة 00:30 استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.
4- الساعة 01:40 استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيلي المتقدمة من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفها وإجبارها على التراجع.
5- الساعة 01:45 استهداف موقع المالكية بصلية صاروخية.
6- الساعة 02:10 شن هجوم بصلياتٍ صاروخية وقذائف مدفعية على مواقع وتجمّعات جيش العدوّ الإسرائيلي في وادي العصافير وتلة الحمامص في مدينة الخيام، وبوابة كفركلا والموقع المُستحدث في بلدة مركبا داخل الأراضي اللبنانية وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.
7- الساعة 02:10 شن هجوم بصلياتٍ صاروخية وقذائف مدفعية على مواقع وتجمّعات جيش العدوّ الإسرائيلي في المطلة، المنارة، المرج، هضبة العجل، وثكنة يفتاح عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
8- الساعة 08:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة، استهداف مستوطنة سعسع بصلية صاروخيّة.
9- الساعة 09:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة، استهداف مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة.
10- الساعة 10:00 استهداف موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية وتحقيق إصابات مباشرة.
11- الساعة 11:20 استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخيّة.
12- الساعة 13:00 شن هجوم جوّي على موقع الحمامص المستحدث جنوبي مدينة الخيام بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.
13- الساعة 13:00 شن هجوم جوّي على موقع جل الدير بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.
14- الساعة 14:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة، استهداف مستوطنة راموت نفتالي بصلية صاروخيّة.
15- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
16- الساعة 15:00 استهداف قوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بصلية صاروخيّة.
17- الساعة 15:00 شن هجوم جوّي على قاعدة عميعاد جنوب مدينة صفد المحتلة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.
18- الساعة 15:00 شن هجوم جوّي على قاعدة كتسافيا في الجولان السوري المُحتلّ بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
19- الساعة 15:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة، استهداف مستوطنة شوميرا بصلية صاروخيّة.
20- الساعة 18:00 استهداف دشمة يتحصّن فيها جنود جيش العدوّ الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان بصاروخ موجّه، وتحقيق إصابة مباشرة.
إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة."
-
Just in
-
00 :38
مراسل الجزيرة: عبور صاروخ أجواء مدينة العقبة الأردنية باتجاه النقب ولم يتم اعتراضه
-
00 :30
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب "إسرائيل"
-
00 :27
وزارة الصحة: عائلات عالقة نتيجة الغارات المكثفة في منطقة النبي شيت والاهالي يناشدون تدخل الدفاع المدنيّ او الصليب الأحمر
-
00 :26
ما حقيقة خبر "إنزال اسرئيلي في البقاع"؟!(النهار) تتمة
-
00 :24
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي:
- تحركات كبيرة للصواريخ في غرب إيران، إضافة إلى تحركات أيضاً في جنوب لبنان
- "إسرائيل" اغتالت ما لا يقل عن 60 عنصراً من قوة الرضوان في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية
-
00 :18
تجدد الغارات على مرتفعات جنتا في البقاع
-
-
Other stories
-
-
-
ما حقيقة خبر "إنزال اسرئيلي في البقاع"؟!
-
فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع
-
الرئيس عون ناقش في اتصال هاتفي مع ماكرون تقييم نتائج الاتصالات الجارية لوقف التصعيد بعد اتساع الاعتداءات الاسرائيلية
-
الموت يفجع الإعلامية رابعة الزيّات
-
الشرع يوضح لسلام دوافع التعزيزات السورية على الحدود
-
بيان هام صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان
-
Bassil condemns the Israeli war, attacks on Gulf states, and the assassination of religious figures: We back the Cabinet’s approach and call for unity around the Army and its command
-
بالفيديو - اشتباكات عنيفة بين حزٮ الله وجيش العدو
-
بالفيديو - الجيش الإسرائيلي يستهدف موقع القوة الغانية التابعة لقوات اليونيفل في بلدة القوزح
-
استشهاد شقيق إعلامي لبناني وزوجته في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة الدوير
-
"يديعوت أحرونوت": هذا ما فعله الصاروخ الذي أطلقه حزب الله الخميس
-
حزب الله استهدف دشمة يتحصّن فيها جنود إسرائيليون في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ وضع كارثي للنزوح وأداء الدولة دون المستوى... التمديد في مراحله الأخيرة و"التيار" يقترح حصره بأشهر أربعة
-
الصحة: شهيد سوري وثلاثة جرحى في منطقة مار محايل الشياح
-
مؤسسة فريد البستاني بالتعاون مع هيئة دير القمر في التيار الوطني الحر قامتا بتسليم مساعدات للنازحين المتواجدين في البلدة
-
بيان لافت من ضباط متقاعدين دعماً للعماد هيكل!
-
أمام التحدي الوجودي للبنان... لنقف صفاً واحداً! أرليت بجاني
-
EXCLUSIVE
خاص - مساع فرنسية - مصرية ليلية لوقف التصعيد واقتراح لبري!
-
EXCLUSIVE
كواليس - حزب مسيحي يرفض ويدفع!
-
طرابلسي وصحناوي تفقدا غرفة عمليات لجنة الطوارئ في مبنى بلدية بيروت
-
-
Just in
-
00 :38
مراسل الجزيرة: عبور صاروخ أجواء مدينة العقبة الأردنية باتجاه النقب ولم يتم اعتراضه
-
00 :30
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب "إسرائيل"
-
00 :27
وزارة الصحة: عائلات عالقة نتيجة الغارات المكثفة في منطقة النبي شيت والاهالي يناشدون تدخل الدفاع المدنيّ او الصليب الأحمر
-
00 :26
ما حقيقة خبر "إنزال اسرئيلي في البقاع"؟!(النهار) تتمة
-
00 :24
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي:
- تحركات كبيرة للصواريخ في غرب إيران، إضافة إلى تحركات أيضاً في جنوب لبنان
- "إسرائيل" اغتالت ما لا يقل عن 60 عنصراً من قوة الرضوان في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية
-
00 :18
تجدد الغارات على مرتفعات جنتا في البقاع
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
ما حقيقة خبر "إنزال اسرئيلي في البقاع"؟!
-
-
-
07 March 2026
-
فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع
-
-
-
06 March 2026
-
أذربيجان تدّعي إحباط هجمات إيرانية على أراضيها
-
-
-
06 March 2026
-
بالفيديو- الجيش الإيراني نشر مشاهد عن إطلاق صاروخ نحو حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"
-
-
-
06 March 2026
-
بالفيديو - مُسيّرة تضرب فندق "أرجان روتانا" في أربيل والذي يتواجد فيه جنود أميركيين
-
-
-
06 March 2026
-
الدفاع الإماراتية تعلن حصيلة الاعتداءات الايرانية على اراضيها
-
-
-
06 March 2026
-
الرئيس عون ناقش في اتصال هاتفي مع ماكرون تقييم نتائج الاتصالات الجارية لوقف التصعيد بعد اتساع الاعتداءات الاسرائيلية
-
-
-
06 March 2026
-
الموت يفجع الإعلامية رابعة الزيّات
-
-
-
06 March 2026
-
الشرع يوضح لسلام دوافع التعزيزات السورية على الحدود
-
-
-
06 March 2026
-
خامنئي رفض تسمية خليفته قبل استهدافه
-
-
-
06 March 2026