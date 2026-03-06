أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخليّ، الصحافيّ علي برو، تنفيذًا لبلاغ البحث والتحري الذي أصدره في حقه النائب العام التمييزيّ القاضي جمال الحجار.





واعطى الحجار إشارة إلى شعبة المعلومات للبدء باستجواب برو في حضور وكيله القانونيّ، وفي ضوء الاستجواب سيتخذ القرار المناسب في حقه.