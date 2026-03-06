اعلنت رئاسة الجمهورية انه في اطار التشاور المستمر لمواكبة التطورات الأمنية، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تم خلاله البحث في آخر المستجدات وتقييم نتائج الاتصالات الجارية لوقف التصعيد بعد اتساع الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من بيروت.