مع اقتراب الحرب الأميركية - الإسرائيلية من أسبوعها الأول، بدا دونالد ترامب متلهفاً لإعلان انتصاره بضرب القدرات الإيرانية، فيما توسعت دائرة النزوح والتهديد بإخلاء المدن والقرى بقاعاً، مثيرة المخاوف الوجودية الكبرى من التداعيات على وجود لبنان في حدّ ذاته، كما بقيت الضاحية الجنوبية خاصة عرضة لأعنف الغارات المتتالية.

وكل هذا المشهد السوداوي يلقي بتحديات خطرة أمام الدولة اللبنانية، التي لا تبذل جهوداً على مستوى الخطر الوجودي، تاركة الناس لمصيرهم. في المقابل، رفعت قوى سياسية واجتماعية من مستوى المبادرات الذاتية دعماً للنازحين ولتحقيق استجابة إنسانية أفضل.



وكانت الأنباء تضاربت عن مصير المساعي الفرنسية والمصرية بعد التهديدات الإسرائيلية للضاحية الجنوبية، ومدى النجاح في الحدِّ من شراستها. وفي وقت لا تزال الحرب في بدايتها، ذكرت معلومات أن فرنسا طرحت مبادرة للحل تنص على استسلام حزب الله، كثمن لتوقف الحرب الإسرائيلية.



ميدانياً، تركزت غارات الجمعة على الضاحية بأحيائها المختلفة، وعلى بلدات قضاء بعلبك، بالتوازي مع استهداف الجنوب ومن ضمنه مدينة صيدا. في هذا الوقت، واصلت إسرائيل محاولات التوغل المدعومة من القصف المدفعي، وخاصة في مدينة الخيام، فيما ووجهت بمقاومة عنيفة على أكثر من محور واستهدفت المدرعات بالصواريخ.



وداخلياً، قادَ رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة مشاورات مع الكتل في سبيل التمهيد لجلسة التمديد.

فقد بحثَ بري مشاريع التمديد مع هيئة مكتب مجلس النواب، ومع وفد من النواب "التغييريين".



وعلى خط الإنتخابات النيابية أيضاً، تقدم التيار الوطني الحر باقتراح لحصر التمديد للمجلس النيابي بأربعة أشهر، حفظاً للإستحقاق وللحق في تداول السلطة، بعد انتهاء الظروف القاهرة.