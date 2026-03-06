شو الوضع؟ وضع كارثي للنزوح وأداء الدولة دون المستوى... التمديد في مراحله الأخيرة و"التيار" يقترح حصره بأشهر أربعة
مع اقتراب الحرب الأميركية - الإسرائيلية من أسبوعها الأول، بدا دونالد ترامب متلهفاً لإعلان انتصاره بضرب القدرات الإيرانية، فيما توسعت دائرة النزوح والتهديد بإخلاء المدن والقرى بقاعاً، مثيرة المخاوف الوجودية الكبرى من التداعيات على وجود لبنان في حدّ ذاته، كما بقيت الضاحية الجنوبية خاصة عرضة لأعنف الغارات المتتالية.
وكل هذا المشهد السوداوي يلقي بتحديات خطرة أمام الدولة اللبنانية، التي لا تبذل جهوداً على مستوى الخطر الوجودي، تاركة الناس لمصيرهم. في المقابل، رفعت قوى سياسية واجتماعية من مستوى المبادرات الذاتية دعماً للنازحين ولتحقيق استجابة إنسانية أفضل.
وكانت الأنباء تضاربت عن مصير المساعي الفرنسية والمصرية بعد التهديدات الإسرائيلية للضاحية الجنوبية، ومدى النجاح في الحدِّ من شراستها. وفي وقت لا تزال الحرب في بدايتها، ذكرت معلومات أن فرنسا طرحت مبادرة للحل تنص على استسلام حزب الله، كثمن لتوقف الحرب الإسرائيلية.
ميدانياً، تركزت غارات الجمعة على الضاحية بأحيائها المختلفة، وعلى بلدات قضاء بعلبك، بالتوازي مع استهداف الجنوب ومن ضمنه مدينة صيدا. في هذا الوقت، واصلت إسرائيل محاولات التوغل المدعومة من القصف المدفعي، وخاصة في مدينة الخيام، فيما ووجهت بمقاومة عنيفة على أكثر من محور واستهدفت المدرعات بالصواريخ.
وداخلياً، قادَ رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة مشاورات مع الكتل في سبيل التمهيد لجلسة التمديد.
فقد بحثَ بري مشاريع التمديد مع هيئة مكتب مجلس النواب، ومع وفد من النواب "التغييريين".
وعلى خط الإنتخابات النيابية أيضاً، تقدم التيار الوطني الحر باقتراح لحصر التمديد للمجلس النيابي بأربعة أشهر، حفظاً للإستحقاق وللحق في تداول السلطة، بعد انتهاء الظروف القاهرة.
19 :00
حزب الله استهدف دشمة يتحصّن فيها جنود إسرائيليون في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان تتمة
18 :58
خام برنت يتجاوز الـ 91 دولارا للبرميل
18 :52
حصيلة غير نهائية لغارات النبي شيت حتى الآن 4 شهداء و13 جريحًا والبحث تحت الأنقاض مستمر
18 :46
حزب الله: شننا عصر اليوم هجومًا جويًا على قاعدة كتسافيا في الجولان السوري المُحتلّ بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة
18 :44
وكالة فيتش: نتوقع أن يؤدي الصراع في إيران إلى ارتفاع قيمة الدولار وإضعاف سوق إصدار الديون
18 :43
وكالة "فارس": الادعاءات حول اغتيال مستشار قائد حرس الثورة حسين طائب من قبل كيان الاحتلال وأميركا غير صحيحة وهو بصحة جيدة
الصحة: شهيد سوري وثلاثة جرحى في منطقة مار محايل الشياح
مؤسسة فريد البستاني بالتعاون مع هيئة دير القمر في التيار الوطني الحر قامتا بتسليم مساعدات للنازحين المتواجدين في البلدة
بيان لافت من ضباط متقاعدين دعماً للعماد هيكل!
أمام التحدي الوجودي للبنان... لنقف صفاً واحداً! أرليت بجاني
خاص - مساع فرنسية - مصرية ليلية لوقف التصعيد واقتراح لبري!
كواليس - حزب مسيحي يرفض ويدفع!
طرابلسي وصحناوي تفقدا غرفة عمليات لجنة الطوارئ في مبنى بلدية بيروت
عطالله: دعم النازحين واجب وطني وأخلاقي
أرسلان يستقبل تيمور جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي في خلدة
الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك!
الغارات الإسرائيلية تفجع صحافيًا لبنانيًا!
برّي ينفي ما قاله معوّض!
بالفيديو: مارون يجول على مراكز الإيواء في البقاع الغربي... للوقوف إلى جانب الأهالي في هذه الظروف الصعبة
"لا أفق لأي حل في حرب لبنان"... ماذا كشفت مصادر دبلوماسية أميركية؟
وفد من "التيار" بحث مع سلام في مواجهة تداعيات الحرب وضرورة الإستجابة الإنسانية
كهنة جديدة مرجعيون دعوا أبناء المنطقة إلى الصمود وعدم ترك أرضهم
هل ارتفع سعر الغاز اليوم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي يرفع سقف التصعيد على لبنان!
مسيرة استهدفت فاناً على طريق ضهر البيدر.. والسائق نجا بأعجوبة!
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدات في البقاع
-
