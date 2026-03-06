الصحة: شهيد سوري وثلاثة جرحى في منطقة مار محايل الشياح
06 March 2026
5 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة مار مخايل الشياح أدت إلى استشهاد شخص من الجنسية السورية وإصابة ثلاثة مواطنين بجروح
19 :00
حزب الله استهدف دشمة يتحصّن فيها جنود إسرائيليون في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان
18 :58
خام برنت يتجاوز الـ 91 دولارا للبرميل
18 :52
حصيلة غير نهائية لغارات النبي شيت حتى الآن 4 شهداء و13 جريحًا والبحث تحت الأنقاض مستمر
18 :46
حزب الله: شننا عصر اليوم هجومًا جويًا على قاعدة كتسافيا في الجولان السوري المُحتلّ بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة
18 :44
وكالة فيتش: نتوقع أن يؤدي الصراع في إيران إلى ارتفاع قيمة الدولار وإضعاف سوق إصدار الديون
18 :43
وكالة "فارس": الادعاءات حول اغتيال مستشار قائد حرس الثورة حسين طائب من قبل كيان الاحتلال وأميركا غير صحيحة وهو بصحة جيدة
