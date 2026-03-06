



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة مار مخايل الشياح أدت إلى استشهاد شخص من الجنسية السورية وإصابة ثلاثة مواطنين بجروح