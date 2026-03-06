أمام التحدي الوجودي للبنان... لنقف صفاً واحداً! أرليت بجاني
-
06 March 2026
-
49 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
انّ ما يواجهه لبنان اليوم لم يعد مجرد أزمة عابرة أو خلاف سياسي داخلي، بل هو خطر وجودي يهدّد الوطن بأكمله. ففي ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والاعتداءات المتكررة على لبنان، والتغير الجيوسياسي في المنطقة ، لم يعد مقبولاً أن يبقى الخطاب الداخلي أسير الانقسامات والاتهامات المتبادلة. المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، وحدة الموقف بين جميع الأحزاب اللبنانية، ووحدة الشعب اللبناني حول هدف أساسي واحد: حماية لبنان وصون استقراره والدفاع عن وجوده.
إنّ اللحظة الراهنة تفرض على القيادات السياسية، ولا سيما رؤساء الأحزاب، مسؤولية وطنية مضاعفة تقتضي وقف التصريحات الطائفية أو التحريضية التي من شأنها تعميق الشرخ بين اللبنانيين. كما أن على وسائل الإعلام كافة أن تتحلّى بأعلى درجات المسؤولية المهنية والوطنية، وأن تتوقف عن الخطاب الاتهامي والتحريضي الذي يغذي الانقسام ويهدد السلم الأهلي.
لبنان اليوم لا يواجه خطراً حدودياً فحسب، بل يواجه تحدياً وجودياً يمسّ كيانه ووحدته. وأمام هذا الواقع، يصبح الحفاظ على وحدة الشعب وتماسك كافة الأطراف أولوية مطلقة، لأن أخطر ما يمكن أن يواجهه الوطن في مثل هذه الظروف هو الانزلاق إلى الفتنة أو إلى صراع داخلي.
لذلك، فإن الحكمة الوطنية تقتضي أن نؤجل الحسابات السياسية، وأن نضع جانباً لغة الشماتة والتخوين والمحاسبة المتبادلة إلى ما بعد انتهاء هذه المحنة. فالأوطان في زمن الخطر تُحمى بالوحدة والتضامن، لا بالانقسام.
فلنجعل من هذه المرحلة امتحاناً لوعينا الوطني، نثبت فيه أن لبنان قادر على التماسك في وجه العدوان، وأن شعبه، رغم كل اختلافاته، يستطيع أن يقف صفاً واحداً دفاعاً عن وطنه ومستقبله.
حمى الله وطننا لبنان
* محامية
-
Just in
-
17 :29
تحليق كثيف للطيران الحربي فوق الضاحية
-
17 :27
حزب الله: هاجمنا بالمسيرات تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة
-
17 :23
معاريف عن مصادر: اصابة 8 جنود من لواء غفعاتي بجروح 5 منهم بحالة خطرة اثر اطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
-
17 :18
غارة على بلدة سرعين قضاء بعلبك
-
17 :14
جيش العدو الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 70 صاروخًا منذ منتصف ليل الخميس
-
16 :54
بيان لافت من ضباط متقاعدين دعماً للعماد هيكل! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - مساعي فرنسية - مصرية ليلية لوقف التصعيد واقتراح لبري!
-
EXCLUSIVE
كواليس - حزب مسيحي يرفض ويدفع!
-
طرابلسي وصحناوي تفقدا غرفة عمليات لجنة الطوارئ في مبنى بلدية بيروت
-
عطالله: دعم النازحين واجب وطني وأخلاقي
-
أرسلان يستقبل تيمور جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي في خلدة
-
الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك!
-
الغارات الإسرائيلية تفجع صحافيًا لبنانيًا!
-
برّي ينفي ما قاله معوّض!
-
بالفيديو: مارون يجول على مراكز الإيواء في البقاع الغربي... للوقوف إلى جانب الأهالي في هذه الظروف الصعبة
-
"لا أفق لأي حل في حرب لبنان"... ماذا كشفت مصادر دبلوماسية أميركية؟
-
وفد من "التيار" بحث مع سلام في مواجهة تداعيات الحرب وضرورة الإستجابة الإنسانية
-
كهنة جديدة مرجعيون دعوا أبناء المنطقة إلى الصمود وعدم ترك أرضهم
-
هل ارتفع سعر الغاز اليوم؟
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يرفع سقف التصعيد على لبنان!
-
مسيرة استهدفت فاناً على طريق ضهر البيدر.. والسائق نجا بأعجوبة!
-
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدات في البقاع
-
حزب الله: استهداف مستوطنة سعسع بصلية صاروخيّة
-
سلام يحذر من "كارثة إنسانية"...
-
بالصورة والفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف "مبنى المقاصد" في صيدا!
-
بيان لـ"الصليب الأحمر"... ماذا أعلن؟
-
-
Just in
-
17 :29
تحليق كثيف للطيران الحربي فوق الضاحية
-
17 :27
حزب الله: هاجمنا بالمسيرات تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة
-
17 :23
معاريف عن مصادر: اصابة 8 جنود من لواء غفعاتي بجروح 5 منهم بحالة خطرة اثر اطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
-
17 :18
غارة على بلدة سرعين قضاء بعلبك
-
17 :14
جيش العدو الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 70 صاروخًا منذ منتصف ليل الخميس
-
16 :54
بيان لافت من ضباط متقاعدين دعماً للعماد هيكل! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بيان لافت من ضباط متقاعدين دعماً للعماد هيكل!
-
-
-
06 March 2026
-
تحقيق أمريكي يرجّح مسؤولية واشنطن عن قصف مدرسة بإيران
-
-
-
06 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مساع فرنسية - مصرية ليلية لوقف التصعيد واقتراح لبري!
-
-
-
06 March 2026
-
إسرائيل تمنع صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى
-
-
06 March 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - حزب مسيحي يرفض ويدفع!
-
-
-
06 March 2026
-
ترمب يستقبل ميسي وإنتر ميامي في البيت الأبيض… والحديث عن «حرب إيران»
-
-
06 March 2026
-
بسبب الأعلى مشاهدة.. حرب باردة بين عمرو سعد والمخرج محمد سامي
-
-
06 March 2026
-
طرابلسي وصحناوي تفقدا غرفة عمليات لجنة الطوارئ في مبنى بلدية بيروت
-
-
-
06 March 2026
-
عطالله: دعم النازحين واجب وطني وأخلاقي
-
-
-
06 March 2026
-
أرسلان يستقبل تيمور جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي في خلدة
-
-
-
06 March 2026