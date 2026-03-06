انّ ما يواجهه لبنان اليوم لم يعد مجرد أزمة عابرة أو خلاف سياسي داخلي، بل هو خطر وجودي يهدّد الوطن بأكمله. ففي ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والاعتداءات المتكررة على لبنان، والتغير الجيوسياسي في المنطقة ، لم يعد مقبولاً أن يبقى الخطاب الداخلي أسير الانقسامات والاتهامات المتبادلة. المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، وحدة الموقف بين جميع الأحزاب اللبنانية، ووحدة الشعب اللبناني حول هدف أساسي واحد: حماية لبنان وصون استقراره والدفاع عن وجوده.

إنّ اللحظة الراهنة تفرض على القيادات السياسية، ولا سيما رؤساء الأحزاب، مسؤولية وطنية مضاعفة تقتضي وقف التصريحات الطائفية أو التحريضية التي من شأنها تعميق الشرخ بين اللبنانيين. كما أن على وسائل الإعلام كافة أن تتحلّى بأعلى درجات المسؤولية المهنية والوطنية، وأن تتوقف عن الخطاب الاتهامي والتحريضي الذي يغذي الانقسام ويهدد السلم الأهلي.

لبنان اليوم لا يواجه خطراً حدودياً فحسب، بل يواجه تحدياً وجودياً يمسّ كيانه ووحدته. وأمام هذا الواقع، يصبح الحفاظ على وحدة الشعب وتماسك كافة الأطراف أولوية مطلقة، لأن أخطر ما يمكن أن يواجهه الوطن في مثل هذه الظروف هو الانزلاق إلى الفتنة أو إلى صراع داخلي.

لذلك، فإن الحكمة الوطنية تقتضي أن نؤجل الحسابات السياسية، وأن نضع جانباً لغة الشماتة والتخوين والمحاسبة المتبادلة إلى ما بعد انتهاء هذه المحنة. فالأوطان في زمن الخطر تُحمى بالوحدة والتضامن، لا بالانقسام.

فلنجعل من هذه المرحلة امتحاناً لوعينا الوطني، نثبت فيه أن لبنان قادر على التماسك في وجه العدوان، وأن شعبه، رغم كل اختلافاته، يستطيع أن يقف صفاً واحداً دفاعاً عن وطنه ومستقبله.



حمى الله وطننا لبنان



* محامية