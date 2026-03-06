أفادت مصادر معنية بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى اتصالات فرنسية ومصرية مساء أمس وتم التداول بإقتراحات لوقف التصعيد من الجانبين الاسرائيلي وحزب الله، لكن لم يتم التوصل الى صيغة واضحة او مسودة مشروع لوقف إطلاق النار، مشيرة الى ان الميدان سيأخذ مداه بعض الوقت لكي ينضج التفاوض ويحرك الوساطات، لا سيما وأن الاتصالات الرسمية مع الاميركيين شبه مقطوعة بمعنى ان الخطوط الدبلوماسية الاميركية لم تتفعل بعد بانتظار ما ستؤول اليه وقائع ونتائج الميدان والتقدم بإجراءات الحكومة على صعيد حصرية السلاح بيد الدولة. كاشفة ان الاتصالات الفرنسية - المصرية عكست إصرارا فرنسياً مصرياً باستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل الى اتفاق نهائي ينهي الوضع المتفجر القائم على الحدود. ومن الاقتراحات التي طرحها الرئيس بري وفق المصادر العودة الى تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في ٢٧ تشرين واستئناف المفاوضات عبر الميكانيزم.