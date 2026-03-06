كتب النائب غسان عطالله عبر منصة إكس:

"تحية فخر واعتزاز لأهلنا الصامدين في الجنوب.

في وجه الاحتلال والظروف القاسية، يثبت الجنوبيون يوماً بعد يوم أن الشجاعة الحقيقية هي شجاعة البقاء والصمود، ورفض سياسة الأرض المحروقة التي يحاول العدو فرضها على لبنان. هؤلاء هم المقاتلون الحقيقيون الذين يحفظون الأرض ويحمون هويتها بإرادتهم وثباتهم.

إن دعمهم ليس خياراً بل واجب وطني وأخلاقي. وعلى الحكومة اليوم أن تتحمل مسؤولياتها كاملة لحمايتهم ودعم صمودهم.

بصمودهم تحفظ الأرض… وبمسؤولية الدولة تُصان كرامة الوطن."