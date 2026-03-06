استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، في دارته في خلدة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، على رأس وفدٍ من الكتلة وقيادة الحزب، بحضور الأمير مجيد أرسلان وأعضاءٍ من قيادة "الديمقراطي".



وجرى خلال اللقاء عرضٌ لآخر المستجدّات السياسية والتطوّرات الأمنية الأخيرة في لبنان والمنطقة، والتشديد على ضرورة التعاون والتنسيق في ملف أهلنا النازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية وسائر المناطق اللبنانية.