جال النائب شربل مارون على مراكز الإيواء في البقاع الغربي ، للاطلاع على أوضاع العائلات التي نزحت من بلداتها نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة.

وخلال الجولة، جرى الاستماع إلى احتياجات الأهالي والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة، والتأكيد على أهمية التضامن والتكاتف لمساندة العائلات… pic.twitter.com/2JGThCOzZn — tayyar.org (@tayyar_org) March 6, 2026

جال النائب شربل مارون على مراكز الإيواء في البقاع الغربي ، للاطلاع على أوضاع العائلات التي نزحت من بلداتها نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة.وخلال الجولة، جرى الاستماع إلى احتياجات الأهالي والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة، والتأكيد على أهمية التضامن والتكاتف لمساندة العائلات المتضررة.