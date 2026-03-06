قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد" إنّ "الرئيس الفرنسي ماكرون اتصل بالرئيس بري وعرض عليه وقف حزب الله لإطلاق الصواريخ فردّ بري بأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون من الطرفين والعودة إلى اتفاق وقف النار من الجانبين."

وأضافت: "لا أفق لأي حل في حرب لبنان من دون إعلان استسلام حزب الله بالكامل وتسليم سلاحه والتحول إلى حزب سياسي."

وأفادت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"الجديد" أنّ "الكلام عن أن الحزب يريد التفاوض منفرداً غير صحيح والمفاوضات يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري كما حصل في المرة السابقة."