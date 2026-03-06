زار وفد من التيار الوطني الحر ضم نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والنواب ندى البستاني ونيكولا صحناوي وسيزار أبي خليل رئيس الحكومة نواف سلام، وكان بحثٌ في الحرب وكيفية مواجهة تداعياتها على لبنان.

وقال النائب سيزار أبو خليل بعد اللقاء إن الوفد أكد موقف التيار الداعم للجيش والمؤيد لقرارات الحكومة وكذلك إدانته للعدوان الاسرائيلي، ولفت إلى أنه كان تشديد على اهمية الاستجابة الإنسانية للنازحين من مناطق الجنوب والضاحية والبقاع وضرورة العمل على تعزيز التضامن بين اللبنانيين خاصة في المجتمعات المضيفة، عبر منع التحريض ووأد خطر الفتنة ومنع الإحتكاكات.

ولفت أبو خليل إلى أن الوفد شدد على أهمية تفعيل الديبلوماسية اللبنانية للجم اسرائيل وحث المجتمع الدولي على كبح جرائمها ووقف الاعتداءات من تهجير وتدمير ممنهج، وتأمين المساعدات الإنسانية لتجنيب لبنان كارثة قد تطول.

وقال أبي خليل إن الوفد استمع من الرئيس سلام إلى الجهود التي يتم بذلها، مشيراً إلى التمني بانتهاء الحرب سريعاً للبدء بلملمة الوضع.