كهنة جديدة مرجعيون دعوا أبناء المنطقة إلى الصمود وعدم ترك أرضهم
06 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
وجه عدد من رجال الدين في جديدة مرجعيون رسالة إلى أبناء المنطقة، بمشاركة كاهن رعية القليعة الأب بيار الراعي ومعاونه الخوري أنطونيوس فرح، وحضور رئيس بلدية القليعة حنا ضاهر وممثلين عن بلدية جديدة مرجعيون، إضافة إلى حشد من أهالي المنطقة، دعوا فيها إلى "التمسك بالأرض والصمود في القرى والبلدات وعدم مغادرتها، في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها الجنوب".
وحملت الرسالة التي صدرت من كنيسة سيدة الخلاص المارونية في جديدة مرجعيون، توقيع الخوري حنا الخوري، الذي شدد على أن "أبناء جديدة مرجعيون والبوَيضة ومحيطهما كانوا على الدوام أهل حياة ومحبة وسلام"، مؤكدا أن "المنطقة التي عُرفت بمدينة العلماء والأطباء والمثقفين، ومدينة المدارس والمستشفى والصليب الأحمر، يجب أن تبقى مدينة للحياة والفرح رغم كل التحديات".
وأشار إلى أن "أبناء المنطقة مروا خلال السنوات الماضية بأزمات قاسية، من جائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية، وصولا إلى تداعيات الحرب الأخيرة، ما وضع حياة الناس ومستقبلهم أمام تحديات كبيرة"، معتبرا أن "الوضع الحالي يشبه حالة "مريض في العناية الفائقة"، ما يتطلب مزيدا من التضامن والتكاتف وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية".
