صدر عن حزب الله البيان التالي:



“ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدونا عند الساعة 08:45 صباح اليوم الجمعة 06/03/2026 مستوطنة سعسع بصلية صاروخيّة”.

