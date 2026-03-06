سلام يحذر من "كارثة إنسانية"...
-
06 March 2026
-
11 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
عرض رئيس الحكومة نواف سلام أمام سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في لبنان، بحضور وزير الخارجية يوسف رجي ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التطورات الأخيرة في البلاد، سعيًا إلى تأمين دعم دبلوماسي وإنساني في ظل الظروف الراهنة.
وأكد سلام أن الحكومة تواجه مهام أساسية لحماية حياة المواطنين، مشددًا على أن لبنان "لم يختر الحرب" وأن الوضع خطير والمسؤولية كبيرة، محذرًا من أن تداعيات النزوح على المستويين الإنساني والسياسي قد تكون غير مسبوقة وتنذر بكارثة إنسانية.
وقال إن الحكومة عملت من دون كلل للتخفيف من أعباء النزوح، لكن حجم الأزمة ومحدودية الإمكانات المتاحة يفرضان تضامنًا أكثر فاعلية، داعيًا السفراء إلى دعم مسعى لبنان لاستئناف المفاوضات والمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية والحفاظ على البنى التحتية.
-
Just in
-
12 :49
وزارة الصحة: 5 شهداء و7 جرحى في الغارة الإسرائيلية على مدينة صيدا
-
12 :44
غارة عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية
-
12 :40
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدات في البقاع تتمة
-
12 :30
غارة تستهدف سيارة على طريق ضهر البيدر
-
12 :19
الخارجية القطرية تدين الهجوم الإيراني على مبانٍ في مملكة البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
-
12 :17
غارة إسرائيلية تستهدف وادي المروانية في صيدا
-
-
Other stories
-
-
-
بالصورة والفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف "مبنى المقاصد" في صيدا!
-
بيان لـ"الصليب الأحمر"... ماذا أعلن؟
-
تكتل "لبنان القوي" يتقدم باقتراح تمديد ولاية مجلس النواب 4 اشهر
-
هل يُهاجم الشّرع مواقع "الحزب"؟
-
شهيد جديد في زحلة… "الأمن" يودّع المعاون أول علي قاسم مظلوم
-
رسالة سورية واضحة: لن نقف على الحياد!
-
"بيزنس" الإيجارات في زمن المأساة: ارتفاع بنسبة ٤٠٠%! (الأخبار)
-
جدول جديد لأسعار المحروقات!
-
حجار: سنكمل العمل معًا لتأمين حاجات المجتمع المضيف ومراكز الإيواء في قضاء جزين
-
مصدر إيراني يكشف: هذا هو سبب تراجع إطلاق صواريخنا!
-
قاسم يدفع نحو «لبننة» الحرب
-
وهاب: المنطقة لن تعود كما كانت
-
ليلة عنيفة.. أكثر من 10 غارات اسرائيلية على الضاحية الجنوبية!
-
سلسلة غارات ليلية عنيفة على بلدات جنوبية!
-
الأخبار: أكبر عملية تهجير لنحو مليون لبناني: المقاومة تصدّ التوغلات وتهاجم العدو عند الحدود
-
الأخبار: اقتراح قانون للتيار: التمديد 4 أشهر
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 آذار 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 آذار 2026
-
الأنباء الكويتية: توافر «القوة القاهرة» لعدم إجراء الانتخابات
-
الشرق الأوسط السعودية: "الحزب" يصدر تحذيراً لسكان البلدات الحدودية الإسرائيلية لإخلائها
-
-
Just in
-
12 :49
وزارة الصحة: 5 شهداء و7 جرحى في الغارة الإسرائيلية على مدينة صيدا
-
12 :44
غارة عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية
-
12 :40
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدات في البقاع تتمة
-
12 :30
غارة تستهدف سيارة على طريق ضهر البيدر
-
12 :19
الخارجية القطرية تدين الهجوم الإيراني على مبانٍ في مملكة البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
-
12 :17
غارة إسرائيلية تستهدف وادي المروانية في صيدا
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
4 أسئلة تكشف سبب تعطل الملاحة الجوية والبحرية في حروب 2026؟
-
-
-
06 March 2026
-
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدات في البقاع
-
-
-
06 March 2026
-
فصيل عراقي يهاجم هدفا بالأردن ويعلن تنفيذ 27 عملية في المنطقة
-
-
06 March 2026
-
هاميلتون: السائقون يواجهون أصعب عصور فورمولا 1
-
-
06 March 2026
-
حزب الله: استهداف مستوطنة سعسع بصلية صاروخيّة
-
-
-
06 March 2026
-
وزارة العدل الأمريكية تنشر من ملفات إبستين سجلات استجواب امرأة وجهت اتهامات لترامب
-
-
-
06 March 2026
-
بالصورة والفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف "مبنى المقاصد" في صيدا!
-
-
-
06 March 2026
-
إسرائيل: أكثر من 20 ألفاً عادوا و120 ألفاً يسعون للعودة
-
-
06 March 2026
-
القهوة مع الكريمة والسكر: ماذا يحدث لسكر الدم عند تناولها يومياً؟
-
-
06 March 2026
-
الذهب يستقر وسط تقييم المستثمرين للأثر الاقتصادي لحرب الشرق الأوسط
-
-
06 March 2026