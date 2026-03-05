دمرنا 24 سفينة حربية إيرانية والرئيس طلب منا تدمير قاعدتهم البحرية للقضاء على قدرتهم في إعادة البناء
غارة جديدة تستهدف الضاحية
05 March 2026
19 mins ago
source: tayyar.org
Just in
00 :37
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI:
- أؤكد ألا جهة سوى الدولة اللبنانية تدير مراكز الايواء وهناك اشكالات تحصل في بعض المراكز ولكن قوى الامن تتدخل بسرعة لفضها ونأمل من اللبنانيين التضامن وتفهّم الآخر
- سنبدأ غدا باصدار الارقام حول عدد النازحين ونعمل بشكل سريع جدا لفتح مركز المدينة الرياضية
00 :36
غارتين على مدينة النبطية
00 :25
قائد القيادة المركزية الأمريكية:
- دمرنا 24 سفينة حربية إيرانية والرئيس طلب منا تدمير قاعدتهم البحرية للقضاء على قدرتهم في إعادة البناء
- عمليات إطلاق إيران للصواريخ الباليستية انخفضت بنسبة 90% والمسيرات بنسبة 80%
- قدراتنا العسكرية في ازدياد مقابل انحسار قدرات إيران
- سنقوم بتفكيك وتدمير قدرات إيران الصاروخية
00 :19
وزير الحرب الأميركي:
- إيران تأمل أننا لن نستمر طويلا في الحرب وهذه حسابات خاطئة من قبل الحرس الثوري الإيراني
- لا نقص في الذخيرة والمعدات وسنواصل عملياتنا طالما تطلب الأمر ذلك
00 :18
الصحافي محمد حميه: التقصير الحكومي متعمد! تتمة
00 :06
غارة على بلدة دورس البقاعية
مخاتير يتلقون إتصالات من جيش العدو الإسرائيلي!
بن غفير: " الحزب " إستبق الضربة!
اشتباكات بين العدو الإسرائيلي وقوات الرضوان!
إنذار إسرائيلي لسكّان البقاع!
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان
مرتضى يردّ على النائب مارك ضو: أنت وأمثالك من نواب الصدفة!
باسيل: التحريض خنجر بصدر الوطن وخيانة لتاريخنا وغدر لميثاقنا!
قوى الأمن: مفارز السير تعمل على تسهيل أزمة المرور الكثيفة
عطالله: لبنان يحتاج إلى وحدة أبنائه أكثر من أي وقت مضى...
عون يطلب من ماكرون التدخل بشأن الضاحية!
لقاء بين هيكل ورئيس أركان الجيوش الفرنسية بحث في سبل دعم الجيش
بيان لشركة "الميدل إيست"!
بري خلال اتصال مع ماكرون: ما حصل اليوم يشكل خطراً حقيقياً على لبنان
بالفيديو: مراسل "الجديد" تخونه الدموع مباشرةً على الهواء!
بالصور - اليكم مراكز الإيواء التي ما زالت قادرة على الإستيعاب
إلغاء كلّ الرحلات في مطار بيروت؟
بلاسخارت: يعيش البلد كابوسًا جديدًا!
بالفيديو: نزوح سيرًا على الاقدام
الحبتور للرئيس ترامب في رسالة : كيف تقررون زجّ منطقتنا في الحرب...
حالة هلع وخوف في مطار بيروت بعد الإنذار الإسرائيلي!
الصحافي محمد حميه: التقصير الحكومي متعمد!
06 March 2026
بالصورة: الموت يفجع إعلامية لبنانية شهيرة!
05 March 2026
مخاتير يتلقون إتصالات من جيش العدو الإسرائيلي!
05 March 2026
بن غفير: " الحزب " إستبق الضربة!
05 March 2026
اشتباكات بين العدو الإسرائيلي وقوات الرضوان!
05 March 2026
إنذار إسرائيلي لسكّان البقاع!
05 March 2026
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان
05 March 2026
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
05 March 2026
مرتضى يردّ على النائب مارك ضو: أنت وأمثالك من نواب الصدفة!
05 March 2026
عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
05 March 2026