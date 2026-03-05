weather logo
الجديد: وفاة مريضتين خلال نقلهما من مستشفى بهمن بحارة حريك

  • 05 March 2026
  • 23 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

