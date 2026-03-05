كشف اعلام العدو الإسرائيلي عن اصابة عدد من الجنود الاسرائيليين في اشتباكات مع قوات الرضوان الطبيعة لحزب الله عند موقع نجمة دانييل قرب مستوطنة زرعيت في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.