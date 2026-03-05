نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدعي عبر "أكس":

انذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا سكان القرى والبلدات: دورس، بريتال ومجدلونإن أنشطة حزب الله في المنطقة تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة وذلك لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.لضمان سلامتكم ندعوكم الى إخلاء المنطقة فورًا والتوجه غربًا عبر طريق زحلة - بعلبك.كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائل القتالية يعرّض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر.سنقوم بإبلاغكم في الوقت الآمن للعودة إلى منازلكم