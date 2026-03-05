Tayyar Article
إنذار إسرائيلي لسكّان البقاع!
05 March 2026
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدعي عبر "أكس":انذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا سكان القرى والبلدات: دورس، بريتال ومجدلون
إن أنشطة حزب الله في المنطقة تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة وذلك لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
لضمان سلامتكم ندعوكم الى إخلاء المنطقة فورًا والتوجه غربًا عبر طريق زحلة - بعلبك.
كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائل القتالية يعرّض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر.
سنقوم بإبلاغكم في الوقت الآمن للعودة إلى منازلكم
Just in
21 :33
هيئة البث الإسرائيلية: المرافق الاقتصادية في "إسرائيل" تخسر كل يوم 3.7 مليار دولار بسبب حالة الطوارئ
21 :31
وزير الحرب الإسرائيلي: خطة اغتيال خامنئي كانت مطروحة منذ نوفمبر الماضي
21 :29
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق 6 صواريخ من طراز "فادي 2" في الرشقة الأخيرة
21 :27
صفارات الإنذار تدوي مجددا في الكويت
21 :22
غارتان استهدفتا منطقة الشعرة في البقاع
21 :20
غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية
Other stories
