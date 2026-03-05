Tayyar Article
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي مجددا في القطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر اختراق مسيرة
05 March 2026
43 secs ago
Just in
19 :56
ماكرون:
- الحكومة اللبنانية تعهدت أمامي بالعمل على السيطرة على المواقع التي يسيطر عليها "الحزب"
- سنعزز تعاوننا مع الجيش اللبناني وسنضع تحت تصرفه مركبات نقل مدرعة إضافة إلى دعم عملياتي ولوجستي
- يجب على "حزب الله" أن يوقف فورًا إطلاق النار باتجاه إسرائيل وعلى إسرائيل أن تتخلى عن أي تدخل بري
- في هذه اللحظة الخطيرة أطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم تمديد الحرب إلى لبنان
- قررت إرسال مساعدات إنسانية بشكل فوري للنازحين
19 :51
الرئيس الفرنسي: فرنسا ستعزز التعاون مع القوات المسلحة اللبنانية
19 :51
الوكالة الوطنية: غارة على حانين - صور
19 :48
كافة الطرقات الرئيسية في محيط الضاحية اصبحت سالكة دون زحمة سير
19 :46
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان تتمة
19 :44
رويترز: مستخدمو الهواتف المحمولة في دبي يستقبلون تنبيهات طارئة تحذر من تهديدات صاروخية محتملة
شو الوضع؟ ترانسفير لبناني جديد لضرب جوهر لبنان الكبير: التضامن والوعي مطلوبان لحماية الكيان
05 March 2026
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
05 March 2026
مرتضى يردّ على النائب مارك ضو: أنت وأمثالك من نواب الصدفة!
05 March 2026
عراقجي: لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا ولا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز
05 March 2026
باسيل: التحريض خنجر بصدر الوطن وخيانة لتاريخنا وغدر لميثاقنا!
05 March 2026
قوى الأمن: مفارز السير تعمل على تسهيل أزمة المرور الكثيفة
05 March 2026
عطالله: لبنان يحتاج إلى وحدة أبنائه أكثر من أي وقت مضى...
05 March 2026
عون يطلب من ماكرون التدخل بشأن الضاحية!
05 March 2026
لقاء بين هيكل ورئيس أركان الجيوش الفرنسية بحث في سبل دعم الجيش
05 March 2026
بيان لشركة "الميدل إيست"!
05 March 2026