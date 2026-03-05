weather logo
Tayyar Article

وزير الإعلام بول مرقص عن رئيس الحكومة نواف سلام: من يرتكب "خطيئة" هو من زج لبنان في تداعيات كنا بغنى عنها وكلام التخوين ليس شجاعة وهو غير مسؤول ويُحرّض على الفتنة

  • 05 March 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

