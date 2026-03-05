صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن"حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى منتصف ليل الأربعاء 4 آذار ارتفعت إلى 77 شهيدا و527 جريحا. وفي الساعات الأخيرة، استقبلت المستشفيات المزيد من الاصابات وسيتم تحديث الاعداد تباعا".