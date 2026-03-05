weather logo
Tayyar Article

النائب تيمور جنبلاط من قصر بعبدا: أهالي الجنوب يدفعون ثمن جنون بعض الفرقاء في لبنان والخارج وقرار الحرب والسّلم في يد الدولة اللبنانية

  • 05 March 2026
  • 2 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

