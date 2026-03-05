بري يدعو لعقد جلسة عامة الاثنين المقبل
05 March 2026
05 March 2026
source: tayyar.org
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 9 آذار 2026، وذلك لدرس وإقرار إقتراحات القوانين.
Just in
12 :21
غارات إسرائيلية تستهدف الطيبة جنوبًا
12 :12
غارات اسرائيلية على مجدل سلم والشهابية وخربة سلم
12 :09
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط
11 :55
وزارة الدفاع الأذربيجانية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث ولن تمر هذه الهجمات دون رد
11 :49
أبرز المرشحين لخلافة خامنئي.. من هو المرشد الثالث؟ (Skynews) تتمة
11 :46
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع البقاء في المنازل
كيف تقصف إسرائيل «مدن الصواريخ» الإيرانية؟
05 March 2026
مصرف الإمارات المركزي: القطاع المصرفي والمالي في الدولة مرن ومتين
-
05 March 2026
كارلوس سانز.. لاعب منحوس تلاحقه حروب ترامب من فنزويلا إلى إيران
-
05 March 2026
ميلوني: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج
-
05 March 2026
أبرز المرشحين لخلافة خامنئي.. من هو المرشد الثالث؟
-
05 March 2026
الحجّار: لتنظيم إيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم
-
05 March 2026
"دي بي ورلد": جميع محطات ميناء جبل علي تعمل بشكل اعتيادي
-
05 March 2026
التوقيت الذهبي لتناول ألواح البروتين.. اعرف نصائح الخبر
-
05 March 2026
الحرس الثوري: المرور عبر مضيق هرمز خلال الحرب سيكون تحت سيطرة إيران
-
05 March 2026
زعيم كوريا الشمالية يزور مدمرة بحرية
-
05 March 2026