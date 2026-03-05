ارتكب العدو فجرا، مجزرة جديدة في حق عائلة بأكملها في بلدة زوطر الشرقية، حيث استشهد المواطن عبد الحسين شمس الدين وزوجته وولداهما، بعدما استهدفهم الطيران الحربي المعادي بغارة على منزلهم عند المدخل الشمالي لبلدتهم زوطر الشرقية لجهة كفرتبنيت.