روسيا اليوم: شنت إيران هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل فجر اليوم الخميس شمل عدة مناطق في تل أبيب والمركز. كما شن حزب الله هجوما صاروخيا متزامنا.





جاء ذلك بعد هجوم سابق على مناطق واسعة من وسط إسرائيل، بينها تل أبيب ومنطقتا "غوش دان" و"الشارون"، عقب إطلاق دفعة صاروخية كبيرة من إيران.



وتداولت منصات محلية مشاهد توثق ظهور الصواريخ في سماء مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع سماع انفجارات ضخمة في مناطق شمال الضفة.





كما أفيد بسقوط صواريخ في منطقة تل أبيب، وسط دوي انفجارات قوية ومتتالية مع وصول الدفعة الصاروخية، في حين تم تفعيل أنظمة الإنذار في "المركز" لتحذير السكان من الصواريخ والقذائف.



يأتي هذا الهجوم بعد ساعة على هجوم صاروخي ايراني سابق، حيث دوت انفجارات في مدينة القدس جراء تلك الموجة.



وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الهجوم استهدف مواقع اسرائيلية في القدس وتل أبيب الكبرى، إضافة إلى محيط مطار تل نوف العسكري جنوب تل أبيب، في أعقاب إطلاق صواريخ من إيران.



وأكدت الجبهة الداخلية أن الإنذارات شملت أكثر من 300 مدينة وبلدة، كما طالت منطقة مطار بن غوريون شرق تل أبيب.