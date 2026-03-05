روسيا اليوم: إسرائيل تتعرض لضربات صاروخية متزامنة ومتتالية وواسعة من إيران وحزب الله وسط انفجارات ضخمة
05 March 2026
3 mins ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: شنت إيران هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل فجر اليوم الخميس شمل عدة مناطق في تل أبيب والمركز. كما شن حزب الله هجوما صاروخيا متزامنا.
جاء ذلك بعد هجوم سابق على مناطق واسعة من وسط إسرائيل، بينها تل أبيب ومنطقتا "غوش دان" و"الشارون"، عقب إطلاق دفعة صاروخية كبيرة من إيران.
وتداولت منصات محلية مشاهد توثق ظهور الصواريخ في سماء مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع سماع انفجارات ضخمة في مناطق شمال الضفة.
كما أفيد بسقوط صواريخ في منطقة تل أبيب، وسط دوي انفجارات قوية ومتتالية مع وصول الدفعة الصاروخية، في حين تم تفعيل أنظمة الإنذار في "المركز" لتحذير السكان من الصواريخ والقذائف.
يأتي هذا الهجوم بعد ساعة على هجوم صاروخي ايراني سابق، حيث دوت انفجارات في مدينة القدس جراء تلك الموجة.
وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الهجوم استهدف مواقع اسرائيلية في القدس وتل أبيب الكبرى، إضافة إلى محيط مطار تل نوف العسكري جنوب تل أبيب، في أعقاب إطلاق صواريخ من إيران.
وأكدت الجبهة الداخلية أن الإنذارات شملت أكثر من 300 مدينة وبلدة، كما طالت منطقة مطار بن غوريون شرق تل أبيب.
Just in
07 :50
الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن موجة جديدة واسعة تستهدف بنى تحتية في أنحاء طهران
07 :44
إشتباكاتٌ بين الحزب وإسرائيل... إليكم التفاصيل تتمة
07 :38
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقرا في بيروت يستخدمه سلاح الجو التابع لحزب الله
07 :36
التحكم المروري: قتيلان و7 جرحى في 9 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
07 :35
الحرس الثوري الإيراني: اطلاق الموجة الـ 19 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد مواقع العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية
07 :24
الذهب يواصل ارتفاعه! تتمة
Other stories
الأنباء الكويتية: زحمة متاجر المواد الغدائية الكبرى
الجمهورية: طارت الانتخابات
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على شقة في مخيم البداوي
أسرار الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
عناوين الصحف ليوم الخميس 5 آذار 2026
مسؤول إسرائيلي رفيع: اخطأنا التقدير بشأن حزب الله.. لم نتوقع انخراط الحزب بهذه الشدة في الحرب
الميادين: لبنان: المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من الخيام
الأخبار: حشود عسكرية سورية على الحدود: إسرائيل تجدّد تهديدها المعابر
الأخبار: انحياز السلطة يتوسّع: فتح الأجواء للطيران العسكري البريطاني
الأخبار: الرقابة العسكرية تتشدّد حول ما يجري مع لبنان: المقاومة تنتقل إلى القتال المباشر على الحدود
رابطة موظفي الإدارة العامة: لتأمين أماكن إقامة لائقة للموظفين النازحين وصرف مساعدة مالية استثنائية
الشيخ قاسم: قرارات 5 و7 آب شرعنت حرية العدوان الإسرائيلي والمقاومة حق مشروع
المقاومة: استهداف قاعدة تل هشومير وهدف عسكري جنوبي مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى مجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار
بالصور - انتشار إسرائيلي في الجنوب؟
EXCLUSIVE
خاص - غموض حول جلسة التمديد؟
وصول أوّل طائرة من دبي إلى بيروت!
سلام للنازحين: لستم وحدكم!
EXCLUSIVE
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
كلمة لأمين عام "الحزب" في هذا الموعد!
