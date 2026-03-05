الأنباء الكويتية: في متاجر المواد الغدائية الكبرى زحمة ناس، بعد ارتفاع نسبة الزبائن نتيجة النزوح الكبير.

ومن اعتاد التوجه إلى متاجر معينة يستطيع تبيان المتسوقين الجدد الذي يحاولون استطلاع معالم المكان، ويكثرون من الأسئلة بحثا عن ما يريدونه من أصناف.



وفي جولة لـ «الأنباء» تبين أن المستهلكين يعتمدون شراء مواد غذائية والتخزين لفترة عشرة أيام حدا أقصى، بسبب القدرة الشرائية من جهة، وعدم ضمان الاستقرار في أمكنة الإقامة وفقا لتطورات الأوضاع العسكرية، ولظروف سكن النازحين.