الأخبار: المقاومة تصد التوغلات والحكومة تبيح السماء لمقاتلات بريطانيا

قاسم: سنقاتل حدّ الإستماتة

الخطة "ب": بداية اللعب بالورقة الكردية















النهار: التوغّل يرسم معالم "الشريط" وقاسم يخوّن الحكومة! إنجاز توافق "قياسي" والاثنين التمديد سنتين للمجلس

















اللواء: المواجهات تتمدَّد براً.. والاغتيالات من الجنوب إلى الضواحي.. وتعثُّر دبلوماسي

سلام: لن نوفر جهداً لوقف الحرب المدمِّرة ومساعدة النازحين.. وبرِّي يعتبر إخلاء جنوب الليطاني كارثة















البناء: هرمز والمخزون يقلقان ترامب وبدء نقاش جدي حول مسار الحرب في الكونغرس | استبدال إسقاط النظام بالتقسيم ودعم انفصال كردي يعيد تشكيل الخريطة الإقليمية | المقاومة تجبر الاحتلال على الانسحاب من الخيام ومواجهة بطوليّة لأمل وحزب الله













الديار: المنطقة في قلب الحرب... والمواجهة مرشحة للتوسع

«تل ابيب» تلوح بضربة كبيرة...واستنفار كامل لحزب الله













المدن: أكسيوس: فصائل كردية إيرانية بدأت هجوماً برياً شمال إيران















الجمهورية: حسم التمديد... والقرار قريب

إسرائيل تستعد لفرض "المنطقة العازلة"















نداء الوطن: قاسم يعلن التمرّد: أنا الدولة... وبعبدا تسارع للجم الاجتياح















l'orient le jour: POLITIQUE - escalade au liban

Au Liban, comme en Iran, les scénarios d’offensives terrestres se dessinent















عناوين بعض الصحف العربية







الأنباء الكويتية: إنذارات وذعر وتوغل بري إسرائيلي جنوباً

التفاف لبناني حول «الشرعية» ودعم دولي لمقررات الحكومة













الشرق الأوسط السعودية: ترمب: أميركا في «موقع قوي للغاية» بمواجهة إيران