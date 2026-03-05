الميادين: أكّدت المقاومة اﻹسلامية في لبنان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة الخيام، واضطرارها "لسحب ما تبقّى من آليّاته وجنوده إلى تلّة الحمامص"، وذلك "بعد الاشتباكات البطوليّة" لمجاهديها، معلنةً عن بيان مفصّل سيصدر لاحقاً حول مجريات الاشتباكات.



واشتبكت المقاومة مباشرةً مع قوة من "جيش" الاحتلال حاولت التقدم باتجاه بلدة الضهيرة، عند الساعة 23:20 من ليل أمس الأربعاء، كما جاء في بيان لها، مؤكدةً إيقاع إصابات في صفوفها، واستمرار الاشتباكات حتى وقت صدور البيان.