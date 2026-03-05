الأخبار: حشود عسكرية سورية على الحدود: إسرائيل تجدّد تهديدها المعابر
أثار حشد القوات السورية على الحدود مع لبنان والعراق، تساؤلات حول خلفيات هذا الحشد وتوقيته. ويأتي ذلك وسط تهديدات إسرائيلية باستهداف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، ما يثير تساؤلات حول أسباب عودتها، في ظلّ وجود سلطة انتقالية معادية لإيران و«حزب الله».
الأخبار: عامر علي-
بالتوازي مع التزام السلطات الانتقالية في سوريا الصمت حيال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والتي تحوّلت فيها سماء دمشق إلى ما يشبه «الحديقة الخلفية» لإسرائيل، حيث تستعرض الأخيرة سلاحها الجوي في كلّ مرّة تنطلق فيها طائراتها نحو إيران أو تحاول التصدّي للصواريخ والمُسيّرات الإيرانية فوق الأراضي السورية، أثار إعلان السلطات حشد عشرات آلاف المقاتلين على الحدود مع لبنان، شكوكاً حول السبب الحقيقي من وراء هذه الخطوة، التي بدأت بوادرها فعلياً قبل اندلاع الحرب ببضعة أيام.
ومع إعلان السلطات الانتقالية وقوفها إلى جانب دول الخليج، وعلى رأسها السعودية «ضدّ أيّ انتهاك»، وبعد ساعات من نشر وكالة «رويترز» تقريراً أكّدت فيه أن سوريا دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى حدودها مع لبنان، شملت نشر وحدات صاروخية وآلاف الجنود، أعلنت «هيئة العمليات في الجيش العربي السوري»، أمس، تعزيز انتشار وحدات الجيش على طول الحدود مع لبنان والعراق، وذلك في ظلّ تصاعد التوترات في المنطقة، ولا سيما المواجهات الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان. وقالت الهيئة إن هذا التعزيز يهدف إلى «حماية الحدود وضبطها» على وقع تصاعد الحرب الإقليمية، مشيرة إلى أن الوحدات المنتشرة تتبع لقوات «حرس الحدود» و«كتائب الاستطلاع»، ومهمّتها مراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب، بحسب ما ذكرت وكالة «سانا».
استؤنفت حركة المرور في معبر جديدة يابوس في كلا الاتجاهين
ونقلت «رويترز»، عن مصادر سورية، أن هذه التعزيزات بدأت في شباط الماضي، لكنها تسارعت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أنها شملت «تشكيلات عسكرية من عدة فرق في الجيش السوري، بينها الفرقتان 52 و84 اللتان عزّزتا وجودهما على الحدود في ريف حمص الغربي وجنوب طرطوس، إضافة إلى وحدات مشاة ومركبات مدرّعة وقاذفات صواريخ قصيرة المدى من طرازَي غراد وكاتيوشا». وأضافت المصادر أن «هذه الخطوة تهدف إلى منع تهريب الأسلحة والمخدّرات، فضلاً عن منع حزب الله أو أيّ فصائل مسلحة أخرى من التسلل إلى سوريا»، مؤكّدة أن «دمشق لا تخطط لأيّ عمل عسكري ضدّ أي دولة مجاورة، لكنها مستعدّة للتعامل مع أي تهديد أمني لها أو لحلفائها». كما نفت المصادر، بحسب الوكالة، احتمال «حدوث أيّ توغل داخل الأراضي اللبنانية»، وذلك ردّاً على «مخاوف لدى بعض المسؤولين الأوروبيين من الخطوة السورية».
وكان الانتشار الأمني والعسكري قد بُرِّر، قبل اندلاع الحرب الأخيرة، بمحاولة إشغال الفصائل الأجنبية وإبعادها عن ملف «قوات سوريا الديمقراطية». غير أن استمرار هذا الانتشار والإعلان الرسمي عنه بعد طيّ صفحة «قتال قسد» يطرحان تساؤلات حول أبعاد أخرى لهذه الخطوة، التي لا تزال غير واضحة المعالم.
في غضون ذلك، عادت إسرائيل إلى التهديد باستهداف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، وهي خطوة دأبت تل أبيب على القيام بها في كلّ مرة كانت تشنّ فيها اعتداءات على لبنان خلال فترة وجود النظام السوري السابق، الذي كان يُعدّ حليفاً لإيران و«حزب الله». ويثير هذا التهديد تساؤلات حول أسباب عودته، في ظلّ وجود سلطة انتقالية معادية لإيران و«حزب الله» في سوريا.
وفي هذا السياق، قالت «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية» السورية، أمس، إنها أغلقت المعبر الحدودي مع لبنان أمام المغادرين، بعد تلقّيها تحذيراً من إسرائيل يفيد باحتمال استهداف القوات الإسرائيلية للمعبر.
وبعد ذلك بفترة قصيرة، ذكر المتحدّث باسم الهيئة، مازن علوش، عبر منصة «إكس»، أن حركة المرور في معبر جديدة يابوس قد استؤنفت في كلا الاتجاهين، في حين انتشرت تسجيلات مُصوَّرة تُظهِر فرار عشرات الأشخاص من المعبر المزدحم، والذي لم يتعرّض فعلياً لأي اعتداء.
04 :49
روسيا اليوم: الحرس الثوري يعلن الآن انطلاق موجة هجمات صاروخية ومسيرات بـ"انفجارات عظيمة" ضد إسرائيل وأمريكا (روسيا اليوم)
-
04 :45
المنار: عدوان صهيوني استهدف بلدات مجدل سلم وصفد البطيخ والجميجمة والقطراني وتول في جنوب لبنان
-
04 :44
سكاي نيوز عربية: غارات إسرائيلية على بلدات الشهابية وكفر رمان وعبا جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
-
04 :39
الميادين: لبنان: المقاومة تجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من الخيام (الميادين) تتمة
-
04 :30
وسائل إعلام فلسطينية: رصد وصول الدفعة الجديدة من الصواريخ الإيرانية إلى سماء فلسطين المحتلة قبل قليل (الميادين)
-
04 :28
مراسل المنار: عدوان صهيوني استهدف بلدات مجدل سلم وصفد البطيخ والجميجمة في جنوب لبنان
-
