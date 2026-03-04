صدر عن المقاومة الإسلامية ما يلي:‏



ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مساء أمس الثلاثاء 03/03/2026 قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 120 كلم، وهدف عسكري جنوبي مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية.