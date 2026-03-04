قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى مجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار
04 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
أكد الباحث والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي، بغض النظر عن الجدل القائم حول مسؤولية حزب الله في اندلاع هذه المواجهة. فإسرائيل لا تميز بين اللبنانيين في اعتداءاتها، ما يفرض على الجميع التمسك بوحدة الموقف الوطني.
وأشار قسطنطين في حديث تلفزيوني إلى أن الوضع الراهن سببه عجز الحكومة اللبنانية طوال أكثر من عام عن إدارة هذا الملف بالوضوح المطلوب، فعمدت بموافقة جميع مكوناتها إلى اعطاء الوعود المتناقضة للولايات المتحدة، ولحزب الله ، ما أدى في النهاية إلى الوصول إلى طريق مسدود.
وشدد على أن لبنان، لا يملك خياراً سوى اللجوء إلى القانون الدولي، مطالباً بانعقاد مجلس الأمن وطرح القضية اللبنانية أمامه من أجل فرض احترام القوانين الدولية ووقف الحرب. واعتبر قسطنطين أن على الدولة اللبنانية أن تنجز عملياً حصرية السلاح بيدها، وأن يكون قرار استخدام القوة محصوراً بالجيش اللبناني فقط.
كما أكد رفضه أن يقوم أي طرف لبناني بجر البلاد إلى حرب بالنيابة عن دولة أخرى، لكنه في الوقت نفسه شدد على أنه لا يمكن تبرير الاجتياحات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية أو الاعتداء على المدنيين.
ولفت إلى أن الأزمة لم تعد فقط خارجية، بل أصبحت أيضاً داخل مجلس الوزراء نفسه، نظراً لوجود قوى سياسية مختلفة داخله، من بينها حزب الله وحركة أمل، ما يجعل مسؤولية إيجاد الحل تقع على عاتق الحكومة والقوى السياسية التي يفترض أن تدرك حجم الخطر الذي يواجه لبنان.
وحذر قسطنطين من نيات إسرائيل المعلنة باحتلال أراضٍ لبنانية لإنشاء ما يسمى “حزاماً أمنياً”، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً خطيراً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، في ضؤ تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين عن توسيع حدود إسرائيل .
ودعا حزب الله إلى إعادة النظر في مواقفه وتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبارات أخرى، مشدداً على ضرورة عودة جميع اللبنانيين إلى منطق الدولة الواحدة والعمل معاً لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية عبر القانون الدولي .
22 :36
استهداف سيارة ثانية على أوتوستراد المطار
22 :36
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان وكريات شمونة ومحيطها بعد رصد تسلل مسيرة
22 :33
قناة إسرائيلية: المستهدف في بيروت هو المسؤول عن إدارة إطلاق النار لدى حزب الله
22 :29
جيش العدو: استهدفنا قبل قليل أحد عناصر "حزب الله" في بيروت
22 :24
ترامب:
- نحن في موقف قوي ضد إيران.. والكثير من القادة الإيرانيين قتلوا
- إيران كانت ستحصل على السلاح النووي بسبب اتفاقها مع أوباما
- أعدنا بناء الجيش الأمريكي.. وأعدنا إيران إلى الخلف كثيرا في الملف النووي بسبب ضرباتنا
22 :22
غارات إسرائيلية تستهدف مدينة النبطية
الشيخ قاسم: قرارات 5 و7 آب شرعنت حرية العدوان الإسرائيلي والمقاومة حق مشروع
المقاومة: استهداف قاعدة تل هشومير وهدف عسكري جنوبي مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية
بالصور - انتشار إسرائيلي في الجنوب؟
خاص - غموض حول جلسة التمديد؟
وصول أوّل طائرة من دبي إلى بيروت!
سلام للنازحين: لستم وحدكم!
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
كلمة لأمين عام "الحزب" في هذا الموعد!
شو الوضع؟ تداعيات الحرب تُلقي بثقلها وسط المخاطر الكبرى وباسيل في اليرزة مجدِّداً دعم الجيش... المجلس إلى التمديد!
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا!
باسيل زار قائد الجيش مع وفد من "لبنان القوي": يجب تحييد الجيش عن التجاذب ودعمنا له ثابت
بيان صادر عن قيادة الجيش... هذا ما جاء فيه!
برّي مستاء!
اليونيفيل: إجلاء عائلتين من تل نحاس
نمور "الأحرار": نقف إلى جانب الجيش والسكوت عن الوجود غير الشرعي للنازحين مريب
كواليس - خبراء يتخوفون من استخدام أسلحة غير تقليدية ضد إيران
سامي كليب: الأيام المقبلة ستزداد عنفا..الحرب خرجت عن كل ضوابطها!
حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحرية
المقاومة استهدفت قاعدة تل هشومير بسرب من المسيرات الانقضاضية
المقاومة: استهدفنا ناقلة جند ودبابة ميركافا في بلدة حولا
