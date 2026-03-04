أكد الباحث والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي، بغض النظر عن الجدل القائم حول مسؤولية حزب الله في اندلاع هذه المواجهة. فإسرائيل لا تميز بين اللبنانيين في اعتداءاتها، ما يفرض على الجميع التمسك بوحدة الموقف الوطني.

وأشار قسطنطين في حديث تلفزيوني إلى أن الوضع الراهن سببه عجز الحكومة اللبنانية طوال أكثر من عام عن إدارة هذا الملف بالوضوح المطلوب، فعمدت بموافقة جميع مكوناتها إلى اعطاء الوعود المتناقضة للولايات المتحدة، ولحزب الله ، ما أدى في النهاية إلى الوصول إلى طريق مسدود.

وشدد على أن لبنان، لا يملك خياراً سوى اللجوء إلى القانون الدولي، مطالباً بانعقاد مجلس الأمن وطرح القضية اللبنانية أمامه من أجل فرض احترام القوانين الدولية ووقف الحرب. واعتبر قسطنطين أن على الدولة اللبنانية أن تنجز عملياً حصرية السلاح بيدها، وأن يكون قرار استخدام القوة محصوراً بالجيش اللبناني فقط.

كما أكد رفضه أن يقوم أي طرف لبناني بجر البلاد إلى حرب بالنيابة عن دولة أخرى، لكنه في الوقت نفسه شدد على أنه لا يمكن تبرير الاجتياحات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية أو الاعتداء على المدنيين.

ولفت إلى أن الأزمة لم تعد فقط خارجية، بل أصبحت أيضاً داخل مجلس الوزراء نفسه، نظراً لوجود قوى سياسية مختلفة داخله، من بينها حزب الله وحركة أمل، ما يجعل مسؤولية إيجاد الحل تقع على عاتق الحكومة والقوى السياسية التي يفترض أن تدرك حجم الخطر الذي يواجه لبنان.

وحذر قسطنطين من نيات إسرائيل المعلنة باحتلال أراضٍ لبنانية لإنشاء ما يسمى “حزاماً أمنياً”، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً خطيراً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، في ضؤ تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين عن توسيع حدود إسرائيل .

ودعا حزب الله إلى إعادة النظر في مواقفه وتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبارات أخرى، مشدداً على ضرورة عودة جميع اللبنانيين إلى منطق الدولة الواحدة والعمل معاً لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية عبر القانون الدولي .