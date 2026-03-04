بالصور - انتشار إسرائيلي في الجنوب؟
-
04 March 2026
-
29 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس":صور أولية من نقاط تمركز جيش الدفاع في منطقة جنوب لبنان: قيادة المنطقة الشمالية تعزّز الدفاع على الجبهة الشمالية
تتمركز القوات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في عدة نقاط داخل منطقة جنوب لبنان، وذلك في إطار مفهوم الدفاع الأمامي.
تعمل قوات الفرقة 91 في شرق جنوب لبنان، وقوات الفرقة 210 في منطقة جبل الروس (دوف)، وقوات الفرقة 146 في غرب جنوب لبنان. ويشمل هذا التحرك قوات مشاة، ومدرعات، وهندسة، تعمل بتزامن وتنسيق كاملين.
وقد شرع جيش الدفاع في هذا التحرك من أجل تشكيل طبقة حماية إضافية لسكان المنطقة الشمالية، ومواصلة إحباط التهديدات، ومنع محاولات التسلل إلى أراضي دولة إسرائيل.
https://x.com/AvichayAdraee/status/2029259349084819669?s=20
-
Just in
-
21 :11
الشيخ نعيم قاسم:
- قلنا مرارا ان للصبر حدود وقلنا أن على الدولة أن تكون فاعلة
- قرارات ٥ و٧ اب كانت خطيئة كبرى
- واجبنا أن نعمل كل ما في وسعنا لايقاف هذا المسار الخطير باستمرار العدوان الاسرائيلي الأميركي
- إلى من يسأل عن التوقيت.. أسألهم هل المطلوب أن نصبر إلى ما لا نهاية؟
-
21 :09
مسؤول إسرائيلي: ندرس ضرب منشآت لبنانية إذا لم تسيطر الحكومة على الوضع
-
21 :08
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: أسأنا التقدير بشأن القوة التي انضم بها حزب الله للمعركة
-
21 :02
البيت الأبيض: ترامب سيكون في استقبال جثامين الأميركيين القتلى في حرب إيران
-
21 :01
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى المجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار تتمة
-
20 :45
العدو الإسرائيلي: إجلاء 1400 مصاب إلى المستشفيات منذ بداية الحرب مع ايران
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - غموض حول جلسة التمديد؟
-
وصول أوّل طائرة من دبي إلى بيروت!
-
سلام للنازحين: لستم وحدكم!
-
EXCLUSIVE
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
-
كلمة لأمين عام "الحزب" في هذا الموعد!
-
شو الوضع؟ تداعيات الحرب تُلقي بثقلها وسط المخاطر الكبرى وباسيل في اليرزة مجدِّداً دعم الجيش... المجلس إلى التمديد!
-
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا!
-
باسيل زار قائد الجيش مع وفد من "لبنان القوي": يجب تحييد الجيش عن التجاذب ودعمنا له ثابت
-
بيان صادر عن قيادة الجيش... هذا ما جاء فيه!
-
برّي مستاء!
-
اليونيفيل: إجلاء عائلتين من تل نحاس
-
نمور "الأحرار": نقف إلى جانب الجيش والسكوت عن الوجود غير الشرعي للنازحين مريب
-
EXCLUSIVE
كواليس - خبراء يتخوفون من استخدام أسلحة غير تقليدية ضد إيران
-
سامي كليب: الأيام المقبلة ستزداد عنفا..الحرب خرجت عن كل ضوابطها!
-
حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحرية
-
المقاومة استهدفت قاعدة تل هشومير بسرب من المسيرات الانقضاضية
-
المقاومة: استهدفنا ناقلة جند ودبابة ميركافا في بلدة حولا
-
أدرعي يهاجم نجل السيد بعنف!
-
تحذيرٌ من حساب Mossad Arabic على إنستغرام...
-
مجلس المطارنة الموارنة أيّد قرارات الحكومة وشجب الاعتداءات الإسرائيلية واستنكر التهجير الجماعي لسكان الجنوب
-
-
Just in
-
21 :11
الشيخ نعيم قاسم:
- قلنا مرارا ان للصبر حدود وقلنا أن على الدولة أن تكون فاعلة
- قرارات ٥ و٧ اب كانت خطيئة كبرى
- واجبنا أن نعمل كل ما في وسعنا لايقاف هذا المسار الخطير باستمرار العدوان الاسرائيلي الأميركي
- إلى من يسأل عن التوقيت.. أسألهم هل المطلوب أن نصبر إلى ما لا نهاية؟
-
21 :09
مسؤول إسرائيلي: ندرس ضرب منشآت لبنانية إذا لم تسيطر الحكومة على الوضع
-
21 :08
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: أسأنا التقدير بشأن القوة التي انضم بها حزب الله للمعركة
-
21 :02
البيت الأبيض: ترامب سيكون في استقبال جثامين الأميركيين القتلى في حرب إيران
-
21 :01
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى المجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار تتمة
-
20 :45
العدو الإسرائيلي: إجلاء 1400 مصاب إلى المستشفيات منذ بداية الحرب مع ايران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى المجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار
-
-
-
04 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - غموض حول جلسة التمديد؟
-
-
-
04 March 2026
-
وصول أوّل طائرة من دبي إلى بيروت!
-
-
-
04 March 2026
-
سلام للنازحين: لستم وحدكم!
-
-
-
04 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
-
-
-
04 March 2026
-
تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
-
-
-
04 March 2026
-
كلمة لأمين عام "الحزب" في هذا الموعد!
-
-
-
04 March 2026
-
شو الوضع؟ تداعيات الحرب تُلقي بثقلها وسط المخاطر الكبرى وباسيل في اليرزة مجدِّداً دعم الجيش... المجلس إلى التمديد!
-
-
-
04 March 2026
-
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا!
-
-
-
04 March 2026
-
باسيل زار قائد الجيش مع وفد من "لبنان القوي": يجب تحييد الجيش عن التجاذب ودعمنا له ثابت
-
-
-
04 March 2026