في اطار التشاور المستمر بين الرئيس عون ونظيره الفرنسي، تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً عصر اليوم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتشاور معه في التطورات الأمنية الراهنة، حيث شدد رئيس الجمهورية على تدخل فرنسا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

