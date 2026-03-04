زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على رأس وفد من تكتل لبنان القوي، قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مقر قيادة الجيش في اليرزة، حيث أكّد باسيل أنّ دعم المؤسسة العسكرية ليس موقفاً ظرفياً بل خياراً وطنياً ثابتاً، باعتبارها الضامن لوحدة البلاد وأمنها في ظلّ التحديات المتصاعدة. وشدّد على ضرورة تحييد الجيش عن التجاذبات السياسية، وتعزيز قدراته لتمكينه من أداء دوره كاملاً في حماية الاستقرار الداخلي وصون السيادة. وحذّر باسيل من مخاطر إنزلاق البلاد والمنطقة إلى مزيد من الأزمات، مؤكداً أولوية تحصين الساحة الداخلية وتعزيز التضامن الوطني.

وفي سياق متصل، إستقبل باسيل في مكتبه سفير جمهورية أرمينيا لدى لبنان السيد سارمين باغداصيان، بحضور السيد رافي خانجيان، كما إستقبل سفير أستراليا لدى لبنان السيد أندرو بارنز، بحضور نائب رئيس التيار الدكتور ناجي حايك ومديرة مكتب باسيل باسكال دحروج.

وتناول البحث التطورات الإقليمية والحرب القائمة التي إمتدت الى لبنان.

وأكد المجتمعون أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح لبنان العليا ويحفظ إستقراره.