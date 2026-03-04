صدر عن حزب الله البيان التالي:



ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 04/03/2026 قاعدة حيفا البحرية بسربٍ من المسيرات الانقضاضية.

وفي بيان آخر أعلن الحزب عن استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوّية بسربٍ من المسيرات الانقضاضية عند الساعة 14:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 04/03/2026.