كشف مصدر خاص لـ”المدن”، أن الجانب اللبناني في معبر جديدة يابوس الحدودي مع سوريا (المصنع)، بريف دمشق الغربي، أخبر الجانب السوري بضرورة إخلاء المعبر بعد تعرضهم لإنذار إسرائيلي بقصف المعبر.

وكشف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، في حديث لـ”المدن”، عن توقف حركة عبور المسافرين عبر منفذ جديدة يابوس في كلا الاتجاهين، بعد ورود إنذار إلى الجانب اللبناني بضرورة الإخلاء نتيجة احتمال تعرض المنطقة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي.

وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تنظيم حركة عبور المسافرين عبر منفذي جديدة يابوس وجوسية الحدوديين مع لبنان والتي كانت تسير بشكل طبيعي، دون فرض أي إجراءات جديدة على دخول اللبنانيين إلى سوريا، مشيراً إلى استمرار العمل وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وتشهد المنافذ الحدودية ازدياداً ملحوظاً في أعداد السوريين المقيمين في لبنان العائدين إلى البلاد، في ظل جاهزية تنظيمية كاملة واستنفار للكوادر على مدار الساعة لتسهيل إجراءات العبور وتقديم الخدمات اللازمة.

ويأتي ذلك تزامناً مع تصعيد عسكري إسرائيلي استهدف مناطق عدة في لبنان، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى وفق حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.