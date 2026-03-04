يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢٦/٠٣/٠٥ جلسة في السرايا لمُتابعة البحث في الأوضاع المُستجدة وتداعياتها على الصُعد كافة لاسيما تلك المُرتبطة بالجانب الاجتماعي وموضوع النزوح.