أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" باحتجاز امرأة داخل منزلها في منطقة تل نحاس من قبل الجيش الإسرائيلي، ومنعها من المغادرة بعدما توجهت لجلب بعض الحاجيات.

وعلى الأثر، ناشدت عائلتها الجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوات اليونيفيل التدخل العاجل لتأمين إطلاق سراح السيدة وضمان سلامتها.