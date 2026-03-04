شهد سوق صيدا التجاري حالة من الذعر والهلع صباح اليوم، إثر تلقي اتصال كاذب بشأن إنذار بوجود تهديد في مبنى الضمان داخل السوق.

وأدى البلاغ الكاذب إلى إخلاء السوق، قبل أن يتبيّن أن البلاغ غير حقيقي.