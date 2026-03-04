Tayyar Article
بالصور: إنذاران عاجلان للإخلاء في الضاحية الجنوبية!
04 March 2026
14 mins ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:
"انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي حارة حريك.
لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله
من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة."
