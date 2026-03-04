بعد إخلاء قصر العدل في بعبدا بسبب تهديد مبنى مجاور له أفادت معلومات tayyar.org أن الاتصال مزيف ولا تهديد لاي مبنى في المنطقة.

كما صدر عن وزير العدل توضيح جاء فيه:

قرار اخلاء قصر العدل بعبدا جاء كتدبير احترازي على ضوء بعض المخاوف ويجري التثبت من صحتها او عدمها