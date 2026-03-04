تواصلت الغارات الإسرائيلية ليلًا على مناطق لبنانية عدة، في تصعيد واسع طال الضاحية الجنوبية لبيروت والساحل والبقاع كما استهدفت غارة إسرائيلية فندق "Comfort" في بعبدا.