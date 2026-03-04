في جديد التطورات الأمنية الميدانية على الساحة المحلية، استهدف الطيران الإسرائليّ فجر اليوم مبنى مؤلف من 4 طبقات، ضمن مجمع علوه السكني في حي "المتربة" في مدينة بعلبك، والحصيلة الأولية 4 شهداء و6 جرحى، والعمل جار لإنقاذ العائلات من تحت الأنقاض بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".





هذا واستهدفت غارة إسرائيلية فندقاً في الحازمية وقد توجهت سيارات الإسعاف الى المكان المستهدف.







إلى ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف الليل في منطقة عرمون شقة في مبنى سكنيّ من 4 طبقات. وأسفرت الغارة عن وقوع عدة إصابات. كما استهدف الطيران الإسرائيلي مجمعاً سكنياً في السعديات، وبلدات الطيري وكونين وشقرا قضاء بنت جبيل.







من جهتها، أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان انه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:20 من فجر اليوم الأربعاء تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بصليةٍ صاروخية".