البناء: خفايا وكواليس



خفايا

توقف مسؤولون ودبلوماسيون وخبراء يتابعون تفاصيل مجريات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أمام ما وصفوه بالتأكيد على مسافة كبيرة فاصلة بين حقائق ما يجري في الميدان وما تنشره أميركا و”إسرائيل” في الإعلام لصناعة صور وهميّة للنصر والحدث المعنيّ هو الإعلان الإسرائيلي عن استهداف مقرّ مجلس الخبراء في إيران خلال اجتماع مخصّص لانتخاب خليفة للمرشد والإشارة إلى مقتل أعضاء المجلس الـ 88 وما تبع ذلك من تعليقات تنمّر على الإجراءات الإيرانية الأمنية والاختراقات الإسرائيليّة في الجسم الإيراني، ليتبين لاحقاً أن المقرّ قُصف وهو فارغ وأن أعضاء المجلس يتواصلون ويعقدون اجتماعاتهم عن بُعد وليس حضورياً ما يُعيد إلى الذاكرة كل البروباغندا الإسرائيلية والأميركية عن روايات مفبركة لاغتيال الإمام الخامنئي وقضية الاغتيال بسيطة وهي أن الإمام بقي في منزله ولم يغادر وليس هناك لا اجتماع ومجتمعين والقيادات التي قتلت لم تكن معه وقد قتلت معه أسرته والعاملون في مكتبه، وكما هي العادة كل الذين روّجوا للرواية الإسرائيلية لم يعتذروا للرأي العام بعدما تبين أنها مجرد كذبة.



كواليس

لم يتردّد دبلوماسيون غربيون في بيروت عن التعبير عن الذهول من حجم ما أظهره حزب الله في اليوم الأول لعودته إلى العمل كمقاومة، حيث تمكّن من إطلاق قرابة 100 صاروخ وطائرة مسيّرة وتدمير خمس دبابات ميركافا خلال 24 ساعة ما تسبّب بالدهشة لكل الذين كانوا يعتقدون أن ما قام به في الصلية الصاروخية الأولى كان مجرد تعبير عن الولاء للإمام الخامنئي ليبدو أن الأمر مناسبة للعودة إلى المقاومة بعد استعداد كبير يمثل فشلاً استخبارياً كبيراً لجيش الاحتلال لا يغطي عليه القصف التدميري ولا عمليات الاغتيال وظهور مقاومة قادرة على فعل كل ذلك بعدما تعرّضت لحرب إلغاء قاتلة طيلة سنة وربع، وها هو يخرج منها كطائر الفينيق الخارج من تحت الرماد حتى يليق به التوصيف أكثر من أي شيء آخر.











اللواء: أسرار



لغز

سجّل الوسطاء العقاريون والسماسرة قفزات عالية من التشليح والتلاعب لدى تأمين منازل او امكنة ايواء للهاربين من لظى الحرب الاسرائيلية الجارية ضد مدنهم وقراهم!



غمز

يلمس مقربون ان الاستياء من النكوث بوعد عدم التدخل، يترك ذيولاً على القواعد الحزبية لدى «الثنائي».





همس

يهتم ملحقون عسكريون اجانب بالمكان الذي انطلقت منه دفعة الصواريخ الاولى ضد اسرائيل فجر السبت الماضي..











نداء الوطن: أسرار





كشفت مصادر مطّلعة أن عناصر من حركة "حماس" في مخيمات فلسطينية عدة في لبنان تستعد للمشاركة في القتال إلى جانب "حزب الله"، وقد جرى إبلاغ الجماعة الإسلامية بذلك ويأتي هذا التحرك ردًا على مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أدهم عدنان العثمان.



كشفت مصادر أن إدارة العمليات العسكرية من لبنان باتجاه إسرائيل يتولاها ضباط من الحرس الثوري، بالتنسيق المباشر مع قيادات في "حزب الله" و "حماس" واغتيال الجنرال الإيراني رضا خزاعي في الضاحية مؤشر إلى تورّط طهران المباشر في فتح الجبهة.



يسود عين التينة استياء بالغ من أداء ناشطين على مواقع التواصل من خلال استهداف الرئيس بري الذي تعتبر أوساطه أن "حزب الله" يقف وراءها وتسأل الأوساط: أين إشادة "حزب الله" بالرئيس بري ووصفه بالأخ الأكبر؟