أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2026
04 March 2026
source: tayyar.org
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
توقف مسؤولون ودبلوماسيون وخبراء يتابعون تفاصيل مجريات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أمام ما وصفوه بالتأكيد على مسافة كبيرة فاصلة بين حقائق ما يجري في الميدان وما تنشره أميركا و”إسرائيل” في الإعلام لصناعة صور وهميّة للنصر والحدث المعنيّ هو الإعلان الإسرائيلي عن استهداف مقرّ مجلس الخبراء في إيران خلال اجتماع مخصّص لانتخاب خليفة للمرشد والإشارة إلى مقتل أعضاء المجلس الـ 88 وما تبع ذلك من تعليقات تنمّر على الإجراءات الإيرانية الأمنية والاختراقات الإسرائيليّة في الجسم الإيراني، ليتبين لاحقاً أن المقرّ قُصف وهو فارغ وأن أعضاء المجلس يتواصلون ويعقدون اجتماعاتهم عن بُعد وليس حضورياً ما يُعيد إلى الذاكرة كل البروباغندا الإسرائيلية والأميركية عن روايات مفبركة لاغتيال الإمام الخامنئي وقضية الاغتيال بسيطة وهي أن الإمام بقي في منزله ولم يغادر وليس هناك لا اجتماع ومجتمعين والقيادات التي قتلت لم تكن معه وقد قتلت معه أسرته والعاملون في مكتبه، وكما هي العادة كل الذين روّجوا للرواية الإسرائيلية لم يعتذروا للرأي العام بعدما تبين أنها مجرد كذبة.
كواليس
لم يتردّد دبلوماسيون غربيون في بيروت عن التعبير عن الذهول من حجم ما أظهره حزب الله في اليوم الأول لعودته إلى العمل كمقاومة، حيث تمكّن من إطلاق قرابة 100 صاروخ وطائرة مسيّرة وتدمير خمس دبابات ميركافا خلال 24 ساعة ما تسبّب بالدهشة لكل الذين كانوا يعتقدون أن ما قام به في الصلية الصاروخية الأولى كان مجرد تعبير عن الولاء للإمام الخامنئي ليبدو أن الأمر مناسبة للعودة إلى المقاومة بعد استعداد كبير يمثل فشلاً استخبارياً كبيراً لجيش الاحتلال لا يغطي عليه القصف التدميري ولا عمليات الاغتيال وظهور مقاومة قادرة على فعل كل ذلك بعدما تعرّضت لحرب إلغاء قاتلة طيلة سنة وربع، وها هو يخرج منها كطائر الفينيق الخارج من تحت الرماد حتى يليق به التوصيف أكثر من أي شيء آخر.
اللواء: أسرار
لغز
سجّل الوسطاء العقاريون والسماسرة قفزات عالية من التشليح والتلاعب لدى تأمين منازل او امكنة ايواء للهاربين من لظى الحرب الاسرائيلية الجارية ضد مدنهم وقراهم!
غمز
يلمس مقربون ان الاستياء من النكوث بوعد عدم التدخل، يترك ذيولاً على القواعد الحزبية لدى «الثنائي».
همس
يهتم ملحقون عسكريون اجانب بالمكان الذي انطلقت منه دفعة الصواريخ الاولى ضد اسرائيل فجر السبت الماضي..
نداء الوطن: أسرار
كشفت مصادر مطّلعة أن عناصر من حركة "حماس" في مخيمات فلسطينية عدة في لبنان تستعد للمشاركة في القتال إلى جانب "حزب الله"، وقد جرى إبلاغ الجماعة الإسلامية بذلك ويأتي هذا التحرك ردًا على مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أدهم عدنان العثمان.
كشفت مصادر أن إدارة العمليات العسكرية من لبنان باتجاه إسرائيل يتولاها ضباط من الحرس الثوري، بالتنسيق المباشر مع قيادات في "حزب الله" و "حماس" واغتيال الجنرال الإيراني رضا خزاعي في الضاحية مؤشر إلى تورّط طهران المباشر في فتح الجبهة.
يسود عين التينة استياء بالغ من أداء ناشطين على مواقع التواصل من خلال استهداف الرئيس بري الذي تعتبر أوساطه أن "حزب الله" يقف وراءها وتسأل الأوساط: أين إشادة "حزب الله" بالرئيس بري ووصفه بالأخ الأكبر؟
07 :25
الجيش الإسرائيلي: نستهدف منصات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي بإيران
07 :22
طوارئ الصحة: الاعتداءات الإسرائيلية على منطقتي عرمون والسعديات أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 8 مواطنين بجروح
07 :18
بالفيديو: غارة اسرائيلية على فندق في بعبدا! تتمة
07 :01
الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش: دمرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
06 :59
إنذار إسرائيلي لسكان قرى جنوبية… تتمة
06 :47
دوي صفارات الإنذار في البحرين
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2026
الأخبار: إسرائيل تعترف: "الحزب" أحبط ضربة استباقية
سكاي نيوز عربية: الجيش السوري يعزز انتشاره على الحدود مع لبنان والعراق
كم بلغت حصيلة شهداء العدوان حتى الأن؟
" استهداف ثكنة كيلع ".. بيان من " الحزب"!
الموقوفون على حاجز الأولي.. من هم؟
" كل القنوات مع الحزب مقطوعة"... هذا ما كشفته مصادر دبلوماسية!
عندما يختار العماد هيكل لغة أقل صخباً! (رندا شمعون)
باسيل مديناً الحرب الإسرائيلية واستهداف الدول الخليجية واغتيال المرجعيات: ندعم توجه مجلس الوزراء وندعو للإلتفاف حول الجيش وقيادته
الجيش الاسرائيلي ينذر بقصف مبان سكنية في العباسية والبرج الشمالي
بيان جديد "للحزب"!
شو الوضع؟ الحرب تزداد شراسة و"جس نبض" إسرائيلي للإحتلال البري... باسيل يرفض يدعو للإلتفاف حول الجيش واحتضان النازحين ووضع السلاح تحت لواء الشرعية
هذا هو عدد النازحين في لبنان حتى الساعة!
البيان التاسع "للحزب"... هذا ما جاء فيه!
المدارس مقفلة... إلى متى؟
تهديد إسرائيلي لحارة صيدا!
هل سيتم التمديد للمجلس النيابي؟
"بري لا يُريد التحدث مع الحزب"!
هل تُغلق الأجواء اللبنانية؟... رسامني يكشف
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ كان من خارج منطقة جنوب الليطاني!
بالفيديو: غارة اسرائيلية على فندق في بعبدا!
04 March 2026
إنذار إسرائيلي لسكان قرى جنوبية…
04 March 2026
استهدافُ فندق في الحازمية ومُجمع سكنيّ في بعلبك
04 March 2026
ماكرون يحذر إسرائيل من خطأ استراتيجي
04 March 2026
الدهون في نظامك الغذائي... أيها يضر الكبد؟ وكيف تحميها؟
04 March 2026
الجمهورية: تأجيل الانتخابات
04 March 2026
الأنباء الكويتية: عون: حظر النشاطات المخالفةلا رجوع عنه
04 March 2026
واشنطن بوست: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الـCIA داخل السفارة الأمريكية في الرياض
04 March 2026
الدولار يستعيد مكانة الملاذ الآمن مع التوتر بعد قصف إيران
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2026
-
04 March 2026