بيان صادر عن " حزب الله ":‏



ردًّا على العـدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة استهدف مجاهدو المقـاومة الإسلامية عند الساعة 13:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 ثكنة كيلع الجنوبية في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.