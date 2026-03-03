" كل القنوات مع الحزب مقطوعة"... هذا ما كشفته مصادر دبلوماسية!
-
03 March 2026
-
16 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كشفت مصادر دبلوماسية للجديد أن كل قنوات التواصل مقطوعة مع حزب الله أقله منذ 48 ساعة وهذا الانقطاع يشمل الدول المعنية بالوساطة في الملف اللبناني إضافة الى الرئاستين الأولى والثانية.
وأضافت أنه خلال لقاء الخماسية بالرئيس عون بحث المجتمعون التطور الميداني وسط إجماع على خطورة المرحلة التي قد تستمر في لبنان بغض النظر عن مسارها في إيران والمطلوب إيجاد حل للمسألة برمتها .
كما أكدت مصادر دبلوماسية للجديد أنه في الجلسة بدا رئيس الجمهورية على درجة من الاستياء مما آلت اليه الأمور وكان جازماً بقدرة الجيش على استكمال المهام.
-
Just in
-
22 :03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا توجد أدلة على أن إيران تصنع قنبلة نووية
-
22 :02
ترامب لـ"بوليتيكو":
- "أنا حقا لا أهتم" إذا شاركت إيران في كأس العالم
- أعتقد أن إيران دولة مهزومة بشدة وهي على وشك الانهيار
-
21 :56
بالفيديو: استهدف إيراني للقنصلية الأميركية في دبي! تتمة
-
21 :50
غارة حربية استهدفت منطقة البريج في إقليم التفاح
-
21 :49
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الجهات المختصة أخمدت حريقا محدودا بمحيط القنصلية الأميركية إثر استهداف بمسيرة
-
21 :42
إيران تستهدف القنصلية الأميركية في دبي
-
-
Other stories
-
-
-
عندما يختار العماد هيكل لغة أقل صخباً! (رندا شمعون)
-
باسيل مديناً الحرب الإسرائيلية واستهداف الدول الخليجية واغتيال المرجعيات: ندعم توجه مجلس الوزراء وندعو للإلتفاف حول الجيش وقيادته
-
الجيش الاسرائيلي ينذر بقصف مبان سكنية في العباسية والبرج الشمالي
-
بيان جديد "للحزب"!
-
شو الوضع؟ الحرب تزداد شراسة و"جس نبض" إسرائيلي للإحتلال البري... باسيل يرفض يدعو للإلتفاف حول الجيش واحتضان النازحين ووضع السلاح تحت لواء الشرعية
-
هذا هو عدد النازحين في لبنان حتى الساعة!
-
البيان التاسع "للحزب"... هذا ما جاء فيه!
-
المدارس مقفلة... إلى متى؟
-
تهديد إسرائيلي لحارة صيدا!
-
هل سيتم التمديد للمجلس النيابي؟
-
"بري لا يُريد التحدث مع الحزب"!
-
هل تُغلق الأجواء اللبنانية؟... رسامني يكشف
-
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ كان من خارج منطقة جنوب الليطاني!
-
السيد: في لبنان اليوم زحمة نواطير…
-
تحذير إسرائيلي عاجل إلى مطار طهران!
-
EXCLUSIVE
خاص - وزير عن خيارات الحكومة لاحتواء التصعيد: فات الأوان!
-
بيانٌ لـ "طيران الشرق الأوسط "... هذا ما جاء فيه!
-
EXCLUSIVE
كواليس - نواب يتوقعون تأجيل الانتخابات: التمديد مسألة وقت!
-
بيانٌ هامّ لـ"المالية" إلى العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والمدنيين...
-
هذا ما أعلنه "الحزب"...
-
-
Just in
-
22 :03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا توجد أدلة على أن إيران تصنع قنبلة نووية
-
22 :02
ترامب لـ"بوليتيكو":
- "أنا حقا لا أهتم" إذا شاركت إيران في كأس العالم
- أعتقد أن إيران دولة مهزومة بشدة وهي على وشك الانهيار
-
21 :56
بالفيديو: استهدف إيراني للقنصلية الأميركية في دبي! تتمة
-
21 :50
غارة حربية استهدفت منطقة البريج في إقليم التفاح
-
21 :49
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الجهات المختصة أخمدت حريقا محدودا بمحيط القنصلية الأميركية إثر استهداف بمسيرة
-
21 :42
إيران تستهدف القنصلية الأميركية في دبي
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالفيديو: استهدف إيراني للقنصلية الأميركية في دبي!
-
-
-
03 March 2026
-
" استهداف ثكنة كيلع ".. بيان من " الحزب"!
-
-
-
03 March 2026
-
الموقوفون على حاجز الأولي.. من هم؟
-
-
-
03 March 2026
-
عندما يختار العماد هيكل لغة أقل صخباً! (رندا شمعون)
-
-
-
03 March 2026
-
باسيل مديناً الحرب الإسرائيلية واستهداف الدول الخليجية واغتيال المرجعيات: ندعم توجه مجلس الوزراء وندعو للإلتفاف حول الجيش وقيادته
-
-
-
03 March 2026
-
الجيش الاسرائيلي ينذر بقصف مبان سكنية في العباسية والبرج الشمالي
-
-
-
03 March 2026
-
بيان جديد "للحزب"!
-
-
-
03 March 2026
-
شو الوضع؟ الحرب تزداد شراسة و"جس نبض" إسرائيلي للإحتلال البري... باسيل يرفض يدعو للإلتفاف حول الجيش واحتضان النازحين ووضع السلاح تحت لواء الشرعية
-
-
-
03 March 2026
-
هذا هو عدد النازحين في لبنان حتى الساعة!
-
-
-
03 March 2026
-
البيان التاسع "للحزب"... هذا ما جاء فيه!
-
-
-
03 March 2026