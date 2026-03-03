كشفت مصادر دبلوماسية للجديد أن كل قنوات التواصل مقطوعة مع حزب الله أقله منذ 48 ساعة وهذا الانقطاع يشمل الدول المعنية بالوساطة في الملف اللبناني إضافة الى الرئاستين الأولى والثانية.



وأضافت أنه خلال لقاء الخماسية بالرئيس عون بحث المجتمعون التطور الميداني وسط إجماع على خطورة المرحلة التي قد تستمر في لبنان بغض النظر عن مسارها في إيران والمطلوب إيجاد حل للمسألة برمتها .



كما أكدت مصادر دبلوماسية للجديد أنه في الجلسة بدا رئيس الجمهورية على درجة من الاستياء مما آلت اليه الأمور وكان جازماً بقدرة الجيش على استكمال المهام.