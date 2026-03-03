Tayyar Article
أكسيوس عن مسؤول عسكري إسرائيلي: لم يتضح بعد أعضاء مجلس الخبراء الذين كانو بالمبنى وقت الهجوم ولا حجم الأضرار
03 March 2026
17 :43
معلومات لـلـLBCI: الجيش اللبناني اوقف اثني عشر عنصرا مسلحا من حزب الله على احد حواجزه
17 :43
تهديد إسرائيلي لحارة صيدا! تتمة
17 :37
هل سيتم التمديد للمجلس النيابي؟ تتمة
17 :36
كلمة النائب جبران باسيل:
- نؤيد توجهات رئيس الجمهورية والحكومة لناحية حصر قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الدولة واعتبار اي عمل عسكري او امني خارج اطار الدولة هو عمل خارج الشرعية والقانون
- السلاح فقد مشروعيّته القانونية. ونرى ان هذا الأمر ممكن ان يٌترجم بشكل او بآخر داخل مجلس النواب ليأخذ مداه الكامل، ونطرح هذا الموضوع من باب وقوفنا الى جانب رئيس المجلس بصفته رئيساً للسلطة التشريعية، وبصفته قائداً للطائفة الشيعية، وبصفته اليوم يحمل مسؤولية كبيرة
- نقف الى جانب رئيس المجلس لاحتواء الوضع والبيئة وليس لتمزيق البيئة والمجتمع – نحن نريد لهم الخير وليس الشرّ، ولا نضمر لهم الاّ الوحدة وليس الانقسام ولكن ليس على حساب وحدة لبنان
- نحمّل السلطة مسؤولية وصول الأوضاع الى هنا لأنّها لم تقر استراتيجية دفاع كما تعهّدت بخطاب القسم والبيان الوزاري وتركت الأمور للوقت وللقرار الخارجي فوصلت لهذا الوضع دون معالجة فعليّة بل لفظية لإرضاء الرأي العام والخارج وشراء الوقت انتظاراً لحرب اتت دون ان تكون البلاد محصنة
- إن تأييدنا هو لقرارات وتوجّهات الحكومة، امّا دعمنا الفعلي فهو للجيش ولقائده الذي يتصرّف بأعلى درجات المسؤولية والذي يتعرّض اليوم لحملة حقد تعوّدنا عليها ممّن يبغضون الجيش اللبناني
- نقف الى جانب الجيش وقائده لأنه لا يريد ان يدمّر المؤسسة العسكرية كما يريد البعض ويرفض انقسامها، وفي الوقت نفسه يريد فعلاً بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيده ويجب توفير الامكانات والصلاحيات اللازمة له لذلك
- الجيش تلقى الأمر من الحكومة وعليه تنفيذه ولكن اتركوا له طريقة التنفيذ وبلا خفّة وقلّة مسؤولية – على السلطة السياسية ان تعطي الأمر الذي يمكن تنفيذه ولا يحق لها اعطاء اوامر تعرف استحالة تنفيذها لكي ترضي الخارج...
17 :33
معلومات للـLBCI: توافق بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين على أن يتقدم بطلب التمديد 65 نائبًا
17 :30
كلمة النائب جبران باسيل:
- هل اسناد ايران سيؤمّن حماية للبنان او يعرّضه لأخطار اضافية ودولية شعبية وحياتية وامنية واجتماعية ومالية واقتصادية وسيؤدّي الى احتلال المزيد من اراضيه، وما يحكى الآن عن 15 كلم؟ انشالله لأ...
- هل قرار حزب الله هو لتعزيز موقع لبنان التفاوضي مع اسرائيل بالنسبة للنقاط المحتلة او لتعزيز موقع ايران التفاوضي وتوسيع جبهتها، او بأقلّ الأحوال، لتعزيز موقع الحزب وتغيير المعادلة القائمة منذ 15 شهرا والتي ليست لصالحه، وهل يريد ان يغيّرها لصالح لبنان او لصالحه او لصالح ايران؟
- اذا كان القرار نابعا من خلفية ايمانية عقيدية متعلّقة بالفرد، فقرار الانتحار ممكن ان يكون افرادياً ولكن لا يمكن ان يكون قراراً جماعياً
- السلاح الذي لعب دوراً مشهوداً ومشكوراً في التحرير عام 2000 وفي الدفاع عنها من بعده، خسر وظيفته الدفاعية في 8 اوكتوبر 2023، وخسر بسبب حرب الاسناد، دوره الرادع لإسرائيل فسقطت معادلة الردع وحلّ مكانها معادلة استباحة اسرائيل لوطننا، وبات هذا السلاح للأسف سبباً لتعريض استقرار لبنان
- نحن ولو كنا في موقع المعارضة، نحن معارضون للسلطة ولكن لسنا معارضين للشرعية، بل خُلقنا من الشرعية والجيش ونبقى خلف الشرعية، ونؤيّد التوجهات الصادرة عن السلطة البارحة، رئيس الجمهورية والحكومة
تهديد إسرائيلي لحارة صيدا!
-
03 March 2026
هل سيتم التمديد للمجلس النيابي؟
-
03 March 2026
"بري لا يُريد التحدث مع الحزب"!
-
03 March 2026
هل تُغلق الأجواء اللبنانية؟... رسامني يكشف
-
03 March 2026
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ كان من خارج منطقة جنوب الليطاني!
-
03 March 2026
السيد: في لبنان اليوم زحمة نواطير…
-
03 March 2026
الجيش الكويتي يعلن عن التصدي لصواريخ ومسيّرات بأجواء البلاد
-
03 March 2026
تحذير إسرائيلي عاجل إلى مطار طهران!
-
03 March 2026
خاص - وزير عن خيارات الحكومة لاحتواء التصعيد: فات الأوان!
-
03 March 2026
بيانٌ لـ "طيران الشرق الأوسط "... هذا ما جاء فيه!
-
03 March 2026