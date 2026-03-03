قالت القناة 13 الاسرائيلية، أن "عدداً من الوزراء، وخلال اجتماعهم، عارضوا توجيه ضربة إسرائيلية استباقية للبنان، فيما أبلغهم في الوقت نفسه رئيس الأركان، الفريق أول أيال زامير، بأن حزب الله بدأ بإطلاق النار".

وأضافت القناة، أن "الوزراء كانوا قد اجتمعوا لحسم مسألة شنّ هجوم استباقي في لبنان قبل أن يبدأ الحزب بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، غير أن خلافات حادة برزت على طاولة الحكومة".

وبحسب القناة، "ففي حين أعرب رئيس الأركان ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن دعمهما الواضح لتوجيه ضربة مبكرة، طرح وزراء آخرون، بينهم زئيف إلكين وإيلي كوهين، تساؤلات واعتراضات".

وأضافت "تركّز القلق الأساسي الذي عُرض خلال النقاش على قدرة إسرائيل على إدارة مواجهة واسعة على جبهتين في آنٍ واحد. وفي مرحلة معيّنة، قُطع الاجتماع إثر ورود تقرير عملياتي عاجل في الوقت الفعلي، حيث توجّه رئيس الأركان إلى الوزراء قائلاً: "أصدقائي، الصواريخ في الطريق، حزب الله فتح النار".