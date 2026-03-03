"الحزب فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء إسرائيل؟
03 March 2026
5 mins ago
source: tayyar.org
قالت القناة 13 الاسرائيلية، أن "عدداً من الوزراء، وخلال اجتماعهم، عارضوا توجيه ضربة إسرائيلية استباقية للبنان، فيما أبلغهم في الوقت نفسه رئيس الأركان، الفريق أول أيال زامير، بأن حزب الله بدأ بإطلاق النار".
وأضافت القناة، أن "الوزراء كانوا قد اجتمعوا لحسم مسألة شنّ هجوم استباقي في لبنان قبل أن يبدأ الحزب بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، غير أن خلافات حادة برزت على طاولة الحكومة".
وبحسب القناة، "ففي حين أعرب رئيس الأركان ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن دعمهما الواضح لتوجيه ضربة مبكرة، طرح وزراء آخرون، بينهم زئيف إلكين وإيلي كوهين، تساؤلات واعتراضات".
وأضافت "تركّز القلق الأساسي الذي عُرض خلال النقاش على قدرة إسرائيل على إدارة مواجهة واسعة على جبهتين في آنٍ واحد. وفي مرحلة معيّنة، قُطع الاجتماع إثر ورود تقرير عملياتي عاجل في الوقت الفعلي، حيث توجّه رئيس الأركان إلى الوزراء قائلاً: "أصدقائي، الصواريخ في الطريق، حزب الله فتح النار".
Just in
16 :09
وسائل إعلام إيرانية: قصف جوي يدمر مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة قم
16 :01
"رويترز": تعرّض موقع في طهران قريب من مقر مجلس الخبراء المكلف باختيار الزعيم الإيراني الجديد لهجوم
15 :50
الجيش الإسرائيلي: الموجة التاسعة من الغارات على طهران تستهدف بنية تحتية رسمية
15 :48
خاص - وزير عن خيارات الحكومة لاحتواء التصعيد: فات الأوان! تتمة
15 :47
قصف عنيف على العاصمة الإيرانية
15 :45
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه إسرائيل
هذا ما أعلنه "الحزب"...
هل تُقفل الجامعة اللبنانيّة غدًا؟
"جنود إسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. ماذا كشفت اليونيفيل؟!
غارة إسرائيليّة بعد تجمُّع الأهالي... إليكم التفاصيل!
بيانٌ هامّ للرئيس برّي... ماذا جاء فيه؟
منخفض جوي غدا والطقس يتحول الى ماطر
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان اكثر من 80 بلدة في جنوب لبنان
بالفيديو - إسقاط مسيّرة اسرائيلية فوق اجواء الجنوب!
قماطي: انتهى سياق الصبر!
الرئيس عون امام أعضاء “اللجنة الخماسية”: قرار مجلس الوزراء لا رجوع عنه واطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج جنوب الليطاني
اعترفوا بتعاملهم مع إسرائيل... وهذا ما حصل!
من اغتالَت إسرائيل بالأمس؟
بالفيديو: الجيش يخلي مواقع عند الحدود... ماذا في التفاصيل؟
بالفيديو: مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
ارتفاع في أسعار المحروقات
"تطور أمنيّ جديد" في الجنوب.. إسرائيل: ليتحمّل "الحزب" تبعات أفعاله
القوات الاسرائلية بدأت بعمليات تقدم باتجاه جنوب لبنان
عون: طوّلت بالي... وسلام يصرخ في وجه قائد الجيش!
أبو زيد: يحزننا مشهد إخلاء الجنوبيين وقرانا ليست حقائب سفر
هواجس الإحتلال الإسرائيلي بعد حرب الإقليم: هل تفصل إسرائيل البقاع عن الجنوب؟ (منير الربيع - المدن)
EXCLUSIVE
خاص - وزير عن خيارات الحكومة لاحتواء التصعيد: فات الأوان!
-
03 March 2026
بيانٌ لـ "طيران الشرق الأوسط "... هذا ما جاء فيه!
03 March 2026
العراق.. اعتراض مسيّرة في محيط سجن “أبو غريب” ببغداد
03 March 2026
كواليس - نواب يتوقعون تأجيل الانتخابات: التمديد مسألة وقت!
03 March 2026
بيانٌ هامّ لـ"المالية" إلى العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والمدنيين...
03 March 2026
سويسرا: قناتنا الدبلوماسية بين أميركا وإيران ما زالت مفتوحة
03 March 2026
هذا ما أعلنه "الحزب"...
03 March 2026
هل تُقفل الجامعة اللبنانيّة غدًا؟
03 March 2026
الجيش الأردني ينفي تعرّض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة
03 March 2026
"جنود إسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. ماذا كشفت اليونيفيل؟!
-
03 March 2026